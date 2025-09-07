Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, dù không có trận giao hữu quốc tế nhưng tuyển Việt Nam vẫn có màn cọ xát chất lượng với hai "quân xanh" trong nước là Thép Xanh Nam Định và CAHN. Ở trận gặp Thép Xanh Nam Định ngày 4/9, trước đối thủ sở hữu dàn ngoại binh "khủng", Tiến Linh và các đồng đội nhận thất bại 0-4.

Dù thua đậm nhưng tuyển Việt Nam thu được nhiều bài học ở trận đấu này. Đoàn quân của trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh phải làm tốt hơn nữa khâu chống bóng bổng, sự bọc lót và tập trung của hàng phòng ngự. Thép Xanh Nam Định sử dụng đội hình với 11 "Tây" tạo ra rất nhiều khó khăn với "Những chiến binh sao vàng".

Tuyển Việt Nam thu được nhiều bài học ở trận giao hữu với Thép Xanh Nam Định. Ảnh: T.L

Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam nếu có đầy đủ lực lượng có thể đã khác. Việc chia tay Doãn Ngọc Tân, Hai Long và Quang Hải khiến tuyến giữa của đội tuyển không thể giành được quyền kiểm soát bóng, từ đó không dễ tạo ra những tình huống áp sát khung thành đối phương.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình). Các cầu thủ này đều được trợ lý Đinh Hồng Vinh tung vào sân trong trận Thép Xanh Nam Định để có sự đánh giá về năng lực, khả năng thích nghi.

Ở trận tiếp theo, tuyển Việt Nam đọ sức với CAHN. Đây cũng là "quân xanh" không dễ chơi khi sở hữu nhiều tên tuổi của bóng đá Việt Nam, cùng những ngoại binh, cầu thủ Việt kiều chất lượng. Ngoài ra, người dẫn dắt CAHN là HLV Polking không chỉ có tài cầm quân mà còn rất hiểu rõ tuyển Việt Nam.

Đây tiếp tục là một trận đấu có nhiều thử nghiệm với nhà vô địch ASEAN Cup 2024, nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng quyết tâm giành một kết quả tốt trước CAHN, nhằm chạy đà cho vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ trở lại vào tháng 10 tới.

Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs CAHN lăn bóng vào lúc 17h ngày 7/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.