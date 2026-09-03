Chiều 4/9,m, CLB bóng đá Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27. So với giải đấu trước, đội bóng xứ Thanh có sự thay đổi rất đáng chú ý về thượng tầng. Theo đó, Chủ tịch CLB là doanh nhân Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch tập đoàn T-Group, Thăng Long Instruments.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng trao cờ cho CLB Thanh Hoá. Ảnh: H.S

Tại V-League 2026/27, CLB Thanh Hoá đăng ký 26 nội binh và 4 ngoại binh. Nhóm nội binh của đội là sự kết hợp của những trụ cột mùa giải trước với gương mặt trẻ, có thể kể tới thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, thủ môn Vũ Tuyên Quang, Lê Văn Thắng, Lục Xuân Hưng, Hồ Tùng Hân, Đoàn Tuấn Cảnh, Ngô Đức Hoàng. Nhóm ngoại binh của CLB Thanh Hóa gồm hai tiền vệ Odilzhon Alisherovich Abdurakhmanov, Lovric Di Mateo, hai tiền đạo Matheus Monteiro Martins và Saliou Guindo. Cầu thủ Việt kiều của Thanh Hoá là tuyển thủ Lào Damoth Thongkhamsavath.

Mùa giải 2025/26, dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính nhưng HLV Mai Xuân Hợp với 18 cầu thủ vẫn chèo lái đội bóng trụ hạng thành công (đứng vị trí thứ 11 trên BXH). Ở mùa giải mới, với sự khởi sắc về nhiều mặt, HLV Xuân Hợp cùng các học trò quyết tâm giành thành tích cao nhất tại V-League và Cúp Quốc gia.

Trong trận ra quân, CLB Thanh Hoá tiếp đón SHB Đà Nẵng, lúc 17h ngày 6/9 trên SVĐ Thanh Hoá.