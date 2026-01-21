Rạng sáng 19/1, anh T.Đ.H. lái ô tô trên vành đai 2 theo hướng Ngã Tư Sở - Long Biên. Khi qua khu vực ngã tư Vọng và tiến về phía cầu Vĩnh Tuy, nam tài xế liên tục phải đánh lái tránh các mảng gạch, bê tông lớn (ước tính nặng 3-5kg) vương vãi trên mặt đường.

Nhận thấy nguy hiểm, anh H. đã bật cảnh báo, dừng xe để thu gom vật liệu, đinh sắt vào lề đường. Hậu quả, ô tô của anh bị lệch lái do va phải bê tông và thủng lốp vì cán trúng đinh sắt.

Vật liệu xây dựng vương vãi trên mặt đường. Ảnh chụp màn hình

Ngày 21/1, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết đang xác minh vụ việc. Đoạn clip ghi lại hiện trường sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút 1,3 triệu lượt xem và nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng xe chở vật liệu làm rơi vãi phế thải.