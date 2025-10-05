Ngày 5/10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ngăn chặn thành công khối lượng lớn ma túy vận chuyển qua biên giới.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, vùng biển trong thời điển diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lúc 16h cùng ngày, tại xã Dân Hoá, Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Tại hiện trường lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ được gồm 500kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác.

Hiện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.