Sáng 30/3, phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời chúc mừng đến các đại biểu được cử tri thành phố tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Trần Lưu Quang, 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa 11 được tín nhiệm bầu ra không chỉ là vinh dự mà trước hết là trách nhiệm lớn lao.

Ông cho biết, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn phát triển mới của TPHCM với yêu cầu cao hơn, kỳ vọng lớn hơn.

Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

"Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong bối cảnh đó, HĐND TP phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển", ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND TP tập trung một số định hướng lớn.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng thể chế, biến các chủ trương, đặc biệt là các cơ chế đặc thù thành các nghị quyết có tính mở đường, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng trong thực tiễn.

Thứ hai, phải quyết định chuẩn xác các vấn đề quan trọng, trong đó phải tập trung nguồn lực không dàn trải, ưu tiên các công trình động lực, các lĩnh vực then chốt, mỗi quyết định phải gắn với hiệu quả cụ thể.

Thứ ba, phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát. Giám sát phải thực chất, có địa chỉ, phát hiện sớm những vướng mắc, cảnh báo kịp thời và đeo bám đến cùng kết quả khắc phục.

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND TPHCM khóa 11 cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ tư, phát huy mối quan hệ giữa HĐND và UBND như hai trụ cột của chính quyền thành phố. Một trụ cột quyết định và giám sát, một trụ cột tổ chức thực hiện. Hai trụ cột này phải vận hành nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để đưa mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể.

Thứ năm, thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, quản trị thông minh.

"Đối với mỗi đại biểu HĐND TP, chúng tôi mong rằng các vị sẽ gần dân, sát dân hơn, nói trúng tiếng nói của dân và đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân. Uy tín của HĐND TP được xây dựng từ chính hành động của từng đại biểu", ông nói.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TPHCM muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải chuyển từ quyết tâm sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể. Trong quá trình đó, HĐND TP giữ vai trò rất quan trọng, đó là định hình thể chế, quyết định nguồn lực, giám sát thực thi.

"Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng rằng HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới sẽ quyết nghị đúng, giám sát đúng, hoạt động quyết liệt và hiệu quả, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của người dân thành phố", ông Trần Lưu Quang gửi gắm.