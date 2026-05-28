Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất).

Cơ quan CSĐT đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an thi hành lệnh bắt tạm giam 15 bị can, còn 2 người được giải quyết cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Công an TPHCM khởi tố 17 đối tượng hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: Đ.Đ

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê trá hình này là Vũ Hoàng Long (SN 1984, quê Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long.

Từ năm 2021, Long thành lập Công ty Song Long có trụ sở chính ở đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất, có văn phòng đại diện tại Hà Nội và nhiều chi nhánh ở các nơi khác. Ngoài Long chỉ đạo trực tiếp, công ty còn có 2 phó giám đốc điều hành.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Vũ Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Ảnh: CA

Long và đồng bọn đã tổ chức các phòng khách hàng, kế toán, nhân sự, tổ pháp chế… hoạt động như một doanh nghiệp bình thường, nhưng thực chất là đòi nợ thuê núp bóng tinh vi dưới hình thức mua bán nợ.

Theo đó, khách hàng tìm đến sẽ được nhân viên tư vấn, ký hợp đồng mua bán nợ với Công ty Song Long.

Công an thu giữ hàng loạt ô tô, trong đó nhiều xe dán dòng chữ "mua bán nợ Song Long". Ảnh: CACC

Có hợp đồng trong tay, Công ty Song Long gửi thông báo cho con nợ về việc đã mua lại khoản nợ, yêu cầu phải có lộ trình thanh toán. Thậm chí, Công ty Song Long còn soạn thảo các thông báo gửi công an cấp xã, phường về việc cử người đến nhà con nợ giải quyết nợ nần.

Công ty của Long còn soạn thảo giấy thiệu một số người gọi là tổ pháp chế, đi ô tô dán dòng chữ “mua bán nợ Song Long" tìm đến tận nhà con nợ để gây áp lực đòi tiền.

Theo điều tra, nhóm này thường có chiêu trò cử nhân viên theo dõi, đeo bám theo con nợ cũng như người thân khiến họ cảm thấy bất an, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân, đời sống sinh hoạt... Từ đó, con nợ phải thương lượng, trả tiền cho công ty.

Công an xác định, Công ty Song Long lấy từ 25 - 55% trên tổng số tiền đòi được. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan công an đề nghị ai là người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Công ty Song Long và các công ty mua bán nợ đã bị khởi tố trong thời gian qua thì đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Một số nạn nhân của Công ty Song Long

Cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp.

Theo đó, ông T.Q.D. có phát sinh tranh chấp hơn 5 tỷ đồng với ông H.H.L. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”.

Có hợp đồng ''mua nợ” trong tay, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều “tổ pháp chế” liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền.

Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở cũng như ông D.

Sau đó, nhóm đối tượng nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty đưa ra.

Các đối tượng đòi nợ thuê đã bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở nhưng chúng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình ông D. trong thời gian dài.

Trong một vụ việc khác, nhóm đối tượng thuộc Công ty Song Long gây áp lực với bà K.T.K.O. (trú tại phường Đông Hưng Thuận) để đòi nợ. Nhóm này thường xuyên kéo đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi bà O. trả nợ.