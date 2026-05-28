XEM CLIP:

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 17 người về tội Cưỡng đoạt tài sản theo hình thức đòi nợ thuê núp bóng dưới vỏ bọc Công ty Cổ phần Đầu tư mua bán nợ Song Long (trụ sở đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) do Vũ Hoàng Long (SN 1984, quê Hải Phòng) - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, là người cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận hành vi và khai báo chi tiết về cách thức hoạt động.

Đối tượng Vũ Hoàng Long khi bị bắt giữ. Ảnh: Đ.Đ.

Vũ Hoàng Long cùng 16 nhân viên Công ty Song Long bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Đ.Đ.

Long khai, trong 6 năm hoạt động dưới vỏ bọc Công ty mua bán nợ Song Long không nhớ đã thực hiện bao nhiêu phi vụ đòi nợ thuê. Tuy nhiên, Long cho biết, Song Long quy định chỉ đòi các khoản nợ từ 50 triệu đồng trở lên, dưới mức đó thì không nhận và khoản đòi nợ lớn nhất từ trước đến nay đã nhận là hơn 10 tỷ đồng.

Vì bản chất là đòi nợ nên công tác tuyển dụng nhân sự của Long cũng nhắm đến những người có vẻ ngoài hầm hố, bặm trợn... Bên cạnh đó, với phòng khách hàng, Long tổ chức một số nhân viên nữ tiếp xúc, tư vấn trực tiếp với khách hàng tìm đến nhờ đòi nợ. Ngoài khoản lương cố định hàng tháng, khi các nhân viên phòng khách hàng thuyết phục được khách ký hợp đồng với công ty sẽ được thượng 500 ngàn đồng/hợp đồng.

Các hợp đồng mua bán nợ trá hình và các loại giấy tờ để đối phó của nhân viên Công ty Song Long khi đi đòi nợ thuê. Ảnh: Đ.Đ

Theo đó, sau khi ký hợp đồng trá hình với khách hàng, là chủ nợ, Long điều động một số nhân viên gọi là tổ pháp chế vào cuộc. Nhóm này mang theo thông báo gửi đến con nợ là đã mua lại khoản nợ và thậm chí thông báo đến công an cấp xã, phường việc đến nhà con nợ để giải quyết nợ nần.

Tổ pháp chế thường 2 - 5 người mặc đồng phục, đi ô tô có logo, dòng chữ "mua bán nợ Song Long" để tìm mọi cách gây áp lực cho đến khi lấy được tiền.

Long khai, trước đây công ty quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, dán tờ rơi khắp nơi để tìm nguồn khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê. Tuy nhiên, trong vòng vài năm trở lại đây, đặc biệt là 2 năm nay, khi các băng nhóm đòi nợ thuê dưới dạng mua bán nợ bị Công an TPHCM và các tỉnh thành xử lý hình sự, Long cùng đồng bọn không dám thực hiện rầm rộ, nguồn khách chủ yếu là do họ biết mà tự tìm đến.

Loại đồng phục. Ảnh: Đ.Đ

Và xe ô tô dán dòng chữ "mua bán nợ Song Long" để hoạt động đòi nợ thuê. Ảnh: Đ.Đ.

Long khai, việc đòi nợ thuê được thoả thuận trước với khách hàng, phần trăm tuỳ vào khoản tiền đòi. Ví dụ đòi được 1 tỷ đồng, Công ty Song Long sẽ lấy 25 - 55%. Tuy nhiên, công ty chỉ nhận đòi nợ từ 50 triệu đồng trở lên.

Theo quy định do Long và một số lãnh đạo đặt ra, khoản đòi được, sau khi ăn chia với khách hàng sẽ thưởng cho tổ pháp chế trực tiếp đi đòi nợ 40%, số 60% còn lại dùng để duy trì hoạt động, trả lương nhân viên, thuê nhà và các chi phí khác của công ty.

Theo cơ quan điều tra, trong 6 năm hoạt động, Vũ Hoàng Long và đồng bọn đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ” với khách hàng để đòi nợ thuê. Các đối tượng đòi được hơn 100 tỷ đồng, thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.