Ngày 28/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan trong vòng chưa đầy 20 ngày.

Đây là chiến công xuất sắc trong cao điểm 45 ngày, đêm "tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Trước đó, tối 9/5, qua công tác quản lý địa bàn và rà soát, test nhanh, Đội 5 thuộc PC04 phát hiện một đối tượng tên Thuận dương tính với chất ma túy.

Nhận định phía sau Thuận là cả một hệ thống đại lý cung cấp "hàng trắng" hoạt động tinh vi và manh động, PC04 lập tức xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ đường dây. Ngay trong đêm, các tổ công tác triển khai lực lượng, khai thác nóng để tìm ra nguồn cung ma túy.

Các mũi trinh sát đồng loạt ra quân bủa vây tại nhiều địa bàn thuộc TPHCM như: Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và TP Đồng Nai.

Qua đó, nhiều phân nhánh mua bán, tổ chức sử dụng ma túy phức tạp trong các khu dân cư lần lượt bị xóa sổ. Công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng, thu giữ lượng lớn ma tuý và các tang vật, hung khí.

Nghẹt thở vây ráp các đối tượng cầm đầu

Theo Công an TPHCM, quá trình vây bắt các đối tượng cầm đầu diễn ra vô cùng căng thẳng. Khi bị dồn vào ngõ cụt, các đối tượng đã điên cuồng dùng bình xịt hơi cay và hung khí chống trả quyết liệt, khiến một số cán bộ chiến sĩ bị thương.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh nghiệp vụ và sự mưu trí, lực lượng Đội 5 của PC04 đã nhanh chóng áp sát, khống chế các đối tượng.

Đối tượng Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ).

Đối tượng Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công).

Từ lời khai của các mắt xích, công an tiếp tục đánh mạnh sang địa bàn TP Đồng Nai, bắt giữ thêm 8 đối tượng trong nhánh liên tỉnh do Võ Văn Sang cầm đầu.

Đối tượng Võ Văn Sang dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng công an.

Đến nay, cơ quan chức năng đã làm rõ và triệt phá toàn bộ 5 đường dây lớn do các "ông trùm", "bà trùm" điều hành gồm: Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Cơ quan công an đã bắt giữ 173 đối tượng, trong đó sàng lọc, khởi tố 150 người.

Đối tượng Vũ Thị Ngọc Huyền khi bị bắt giữ.

Hiện tại, PC04 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại, đồng thời mở rộng điều tra để diệt tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này.