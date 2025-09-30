XEM CLIP:

Theo người dân tại Tổ 1 Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 19h30 tối 29/9.

Thời điểm trên, cách khu vực xảy ra sạt lở khoảng 500m đang xảy ra ùn tắc giao thông, nhiều ô tô phải dừng lại chờ lưu thông. Theo hình ảnh từ camera một nhà dân, khi có dấu hiệu sạt lở, có 3 người đã kịp nhảy khỏi xe ô tô 16 chỗ, may mắn thoát nạn.

Xe ô tô chở 2 người nước ngoài bị hư hỏng, vỡ kính, bùn đất tràn vào trong xe. Ảnh: BSP

Chị T., người dân tại tổ 1 Ô Quý Hồ cho biết, một ô tô 7 chỗ màu trắng chở theo 2 người nước ngoài cũng bị đất đá bắn vào vỡ kính, đất đá tràn vào trong xe. Theo quan sát, hai người không bị thương nhưng hơi hoảng sợ.

"Chúng tôi đã khuyên các tài xế di chuyển phương tiện đến vị trí khác, tránh dừng đỗ tại khu vực đó vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có khoảng hơn 10 xe ô tô không di chuyển. Một lúc sau thì xảy ra sạt lở. Rất may không có thiệt hại về người", một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ.

Sạt lở khiến nhiều xe ô tô bị hư hỏng. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 17h cùng ngày, tại phường Sa Pa cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến 1 xe ô tô rơi xuống vực, bị hư hỏng nặng. Rất may 3 người trên xe vẫn an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 Bualoi, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 3 người bị thương. Mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại và nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Theo Đài Khí tượng – Thủy Văn Lào Cai, sông Hồng tại trạm Yên Bái tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn. Mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng tại Trạm Yên Bái khả năng lên mức trên báo động 3 khoảng 2,8m có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.