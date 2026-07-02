Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Mạnh Dũng (SN 1979, quê Hà Nội; trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hà Mạnh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, tối 14/5, một nhóm nam thanh niên gồm 7 người đến quán karaoke G.B. (đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì) để giải trí. Một lúc sau, Hà Mạnh Dũng cũng đến tham gia. Trong phòng có các nữ kỹ thuật viên ngồi cùng.

Đến khoảng 0h45 ngày 15/5, trong lúc nữ nhân viên K.G. đang phục vụ tại phòng, Dũng bất ngờ dùng tay vặn tay trái của chị G. ra phía sau lưng. Bị đau, nữ nhân viên này phản ứng, quay lại đá vào chân của Dũng.

Ngay lập tức, Dũng dùng tay phải đấm vào mặt chị G. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục cầm ly thủy tinh đánh mạnh vào vùng mặt và đầu của nạn nhân gây thương tích nghiêm trọng.

Chị G. la hét, chỉ mặt Dũng để nhân chứng nhận diện rồi chạy ra khỏi phòng. Nhóm bạn của Dũng cũng nhanh chóng rời phòng ngay sau đó.

Dũng xuống sân quán karaoke định bỏ trốn nhưng bị giữ lại. Nhân viên quán báo tin cho lực lượng công an đến giải quyết. Nạn nhân G. được mọi người hỗ trợ sơ cứu và đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TPHCM, tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của chị G. tại thời điểm giám định là 22%. Chị này có đơn yêu cầu xử lý hình sự người hành hung mình.