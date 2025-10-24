Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết vừa cất lưới chuyên án, triệt phá một đường dây quy mô chuyên sản xuất và buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Versace, Dior, Burberry…

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Công an TPHCM đã khởi tố 11 đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Gucci, Versace, Dior, Burberry... Ảnh: CA

Cầm đầu đường dây này là vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) - Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM). Trong đó, Thơ là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất phát triển Nguyên Hương, trụ sở tại phường Tam Bình.

Cầm đầu đường dây nước hoa giả, là Nguyễn Ngọc Thơ (bên phải). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2024, Thơ phát hiện nhu cầu lớn về nước hoa nên đã tự học pha chế, rồi cùng vợ, là Hiền tổ chức sản xuất nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior…

Vợ chồng Thơ – Hiền thuê xưởng trên đường Cây Keo (phường Tam Bình), mua sắm máy móc, hương liệu, vỏ chai, tem nhãn và thuê người thân tham gia toàn bộ quy trình từ pha chế, chiết xuất, in, dán nhãn đến đóng gói sản phẩm. Sau đó, nhóm này quảng bá và bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội, nhóm chat và dịch vụ giao hàng nhanh, phân phối đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khu vực điều chế, sản xuất nước hoa giả của vợ chồng Thơ - Hiền. Ảnh: CACC

Quá trình khám phá chuyên án, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế chia thành 3 tổ công tác, đồng loạt khám xét ba địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất. Kết quả, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng, cùng nhiều tang vật gồm hóa chất, cồn, hương liệu, máy in, máy dập, tem, nhãn và máy tính phục vụ sản xuất.

Tang vật nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng mà công an thu giữ. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan công an ước tính số hàng giả có tổng giá trị tiêu thụ lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm, triệt để các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả – nhất là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín thương hiệu – nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.