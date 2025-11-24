Xem clip:

Ngày 24/11, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành.

Theo điều tra ban đầu, tối 23/11, một người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt kín mặt bước vào tiệm vàng K.T. ở xã Châu Thành.

Người đàn ông vào tiệm vàng rồi giật sợi dây chuyền. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera cho thấy, đối tượng yêu cầu chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, khi cầm dây chuyền trên tay, đối tượng bất ngờ lao ra ngoài và phóng xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm vàng lao ra đuổi theo nhưng không kịp.

Sợi dây chuyền bị cướp có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng, giá trị khoảng 128 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt đối tượng gây án.