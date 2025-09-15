XEM CLIP:

Sáng 15/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 21h30 ngày 14/9, trên đường Hồ Tùng Mậu, một nam thanh niên liên tục la hét, lao ra chặn các phương tiện ô tô, gây ùn tắc giao thông.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Từ Liêm có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời đưa nam thanh niên về trụ sở công an làm việc.

Nam thanh niên bất ngờ chặn ô tô đi trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc quần áo màu xanh, tóc nhuộm, bất ngờ lao ra giữa đường Hồ Tùng Mậu để chặn đầu ô tô. Dù nhiều người đi đường đã can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục hành vi cản trở giao thông, thậm chí dẫn đến xô xát.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, đồng thời nghi ngờ nam thanh niên có thể đã sử dụng chất kích thích. Công an phường Từ Liêm đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến người này có hành vi bất thường.