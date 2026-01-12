Tại hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC đề xuất Việt Nam cần chủ động xây dựng và truyền thông một hình ảnh “Việt Nam mới” ra thế giới gắn với năng lực công nghệ, khát vọng vươn lên, khả năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như AI.

Hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026

Là đại diện doanh nghiệp công nghệ duy nhất phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch CMC cho biết năm 2025 doanh nghiệp tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%; hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước. CMC đã thành lập công ty tại Mỹ, đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang quan trọng là Illinois, California, Texas và Florida, đồng thời chuẩn bị mở rộng thêm các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Từ trải nghiệm trực tiếp làm việc với khách hàng, đối tác toàn cầu, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, đã đến lúc Việt Nam cần trình bày với thế giới về một “Việt Nam mới”. Việt Nam cần được định vị là đối tác công nghệ đáng tin cậy, có năng lực tạo ra sản phẩm, giải pháp và giá trị tri thức, đủ khả năng hợp tác ngang tầm trong các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là AI.

Ông cho rằng, nếu hình ảnh quốc gia được định vị đúng và truyền thông nhất quán, mức độ tín nhiệm ban đầu của thị trường quốc tế dành cho doanh nghiệp Việt sẽ được nâng lên, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia các dự án lớn, dài hạn và ở nấc thang giá trị cao hơn, thay vì bị “đóng khung” ở vai trò thầu phụ.

Trên tinh thần chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo CMC cũng chỉ ra những “nút thắt” doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thường gặp khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong đó, nổi bật là các rào cản về chuẩn mực, tuân thủ; sự thiếu hụt hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ về pháp lý, tài chính, nhân lực, bảo hiểm rủi ro và đặc biệt là hạn chế về thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao… khiến không ít cơ hội hợp tác bị chậm lại, dù năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp Việt đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Từ thực tiễn đồng hành cùng các đoàn công tác cấp cao và tiếp xúc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới cần đi xa hơn đào tạo. Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao công nghệ, đồng nghiên cứu, đồng phát triển sản phẩm và thương mại hóa, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước thực sự “đứng chung sân” với chuỗi giá trị toàn cầu.

Tâm điểm tham luận của Chủ tịch CMC là đề xuất xây dựng một “bộ nhận diện” có khả năng vận hành, đo lường hiệu quả và chuyển hóa thành cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp. Bộ nhận diện cần trả lời 3 câu hỏi cốt lõi: Việt Nam muốn được thế giới nhìn nhận như thế nào trong kỷ nguyên công nghệ? Việt Nam cam kết những tiêu chuẩn nào để tạo dựng niềm tin với đối tác quốc tế? Việt Nam sẵn sàng hợp tác theo những mô hình nào để cùng tạo ra giá trị mới?

Để chương trình đi vào thực chất, lãnh đạo CMC đề xuất một số định hướng hành động:

Xây dựng thông điệp quốc gia nhất quán về năng lực công nghệ: nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia năng động, có năng lực công nghệ mạnh mẽ; khẳng định vị thế là đối tác toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI.

Mở rộng hợp tác đào tạo sang hợp tác chuyển giao công nghệ: Chính phủ cần định hướng và khuyến khích các mô hình hợp tác từ đào tạo nhân lực sang đồng nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, nhằm hình thành năng lực công nghệ lõi và thúc đẩy chiến lược “Make in Vietnam”.

Tăng cường kết nối với các đối tác công nghệ chiến lược: Chính phủ cần hỗ trợ và phát huy vai trò cầu nối trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới (như NVIDIA, AWS, Microsoft). Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế lớn.

Kết thúc tham luận, Chủ tịch CMC khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành công ty toàn cầu với trọng tâm AI và chuyển đổi AI, đồng hành cùng các cơ quan đại diện Việt Nam và đối tác quốc tế để góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

(Nguồn: CMC)