Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây có thông báo về kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban.

Theo kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo thống nhất phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Năm 2025 đã hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc", với yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra thực tế.

Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn".

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm. Ảnh: TTXVN

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động đề xuất nhiệm vụ của mình, không phải chỉ chờ Ban chỉ đạo giao nhiệm vụ; phải xác định rõ nhiệm vụ của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức, phân công thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

Theo Tổng Bí thư, có 3 câu hỏi phải trả lời cho được.

Thứ nhất, các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp phải hình thành cơ sở dữ liệu của mình như thế nào? Trong quý 1/2026, phải hoàn thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu; dữ liệu phải được thường xuyên tập hợp, cập nhật, bổ sung bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống.

Thứ hai, nhóm công nghệ chiến lược cần xác định rõ bộ ngành nào chịu trách nhiệm triển khai, bộ ngành nào phối hợp, năm 2026 và giai đoạn 2026-2031 đạt được yêu cầu gì, lộ trình triển khai như thế nào?

Thứ ba, toàn dân cần được nâng cao trình độ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo như thế nào?

"Đào tạo được bao nhiêu cử nhân chất lượng cao, bao nhiêu kỹ sư cho công nghệ chiến lược? Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm gì? Bộ Khoa học và Công nghệ phải làm gì? Hai Viện Hàn lâm khoa học phải làm gì? Liên hiệp các hội khoa học phải làm gì?... Tất cả nội dung này cần phải được xác định hết sức cụ thể và lộ trình thực hiện" - kết luận của Tổng Bí thư nêu rõ.

Làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông cũng cho rằng cần ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những "khách hàng" đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho các kết quả nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng công nghệ mới và tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường.

Doanh nghiệp lớn cần nghĩ lớn, làm những việc lớn, dẫn dắt và mở đường, tạo công việc và không gian phát triển cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia chuỗi giá trị. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung làm tốt những việc phù hợp với năng lực, từ đó nâng cao vị thế và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm "kiên quyết chống lãng phí", cần nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu chủ trương đầu tư. Đầu tư lớn phải đi đôi với hiệu quả cao; kiên quyết không để xảy ra lãng phí về tài chính, nguồn lực, tài nguyên và lãng phí cơ hội phát triển.