Cần nhắm đúng đối tượng đầu cơ

Trao đổi với VietNamNet về đề xuất hạn chế cho vay mua nhà thứ hai trở lên, được Bộ Xây dựng đưa ra tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Khang Land, cho rằng, việc này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, việc siết cho vay mua nhà thứ hai trở lên cần được tính toán thận trọng.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông phân tích, siết cho vay mua nhà thứ hai có thể hạn chế đầu cơ, nhưng trên bình diện toàn thị trường, không phải khu vực nào cũng đang phát triển "nóng". Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau, có nơi cần hạ nhiệt, có nơi cần kích cầu.

"Nếu áp dụng chính sách hạn chế tín dụng đồng loạt, không phân biệt đối tượng, khu vực rất có thể sẽ triệt tiêu cả những động lực tích cực của thị trường", ông nói.

Theo ông Cao, cần xác định rõ thị trường, khu vực nào cần điều chỉnh để từ đó đưa ra giải pháp cụ thể.

“Việc siết tín dụng hoặc áp thuế không nên áp dụng đại trà, cần nhắm đúng đối tượng đầu cơ thông qua các biện pháp kỹ thuật. Nếu không, thị trường sẽ mất cân đối, giảm thanh khoản và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với ngân hàng thương mại, việc can thiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận, tín dụng. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ nếu không chính sách sẽ phản tác dụng”, ông khuyến cáo.

Theo chuyên gia, cần kiểm soát để người giàu không nhảy vào đầu cơ, mua đi bán lại nhà giá rẻ, giá phù hợp. Ảnh: Hồng Khanh

Đồng quan điểm, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes, cho rằng hiện nay giá nhà tăng cao chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, trong khi nhiều thị trường, khu vực khác lại khá trầm lắng.

“Có những phân khúc thị trường đang rất yếu, như bất động sản nghỉ dưỡng, nếu tiếp tục siết tín dụng khả năng hồi phục sẽ rất khó. Các thị trường tỉnh, vốn là thị trường mới nổi, cũng có thể chịu ảnh hưởng dây chuyền. Vì vậy, cần xác định rõ khu vực và đối tượng để áp dụng chính sách. Nếu chỉ nhìn từ góc độ Hà Nội, TPHCM mà áp dụng đồng loạt thì sẽ không hợp lý”, ông Chung cho hay.

Ngay tại thị trường Hà Nội, ông Chung chỉ ra rằng quy hoạch đang hướng tới việc giãn dân từ khu vực trung tâm ra các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh. Nếu áp dụng đề xuất siết tín dụng một cách cứng nhắc có thể gây khó cho việc triển khai chủ trương này. “Do đó, cần nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng trước khi đưa vào thực hiện”, ông nhấn mạnh.

Kiểm soát người giàu 'nhảy' vào nhà giá rẻ

Doanh nghiệp cho rằng, muốn kiểm soát giá, phải xử lý gốc rễ là nguồn cung. Tăng nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp mới là giải pháp căn cơ thay vì siết tín dụng đại trà.

Theo báo cáo quý II năm nay, căn hộ cao cấp chiếm hơn 60% tổng nguồn cung, trong khi căn hộ bình dân gần như vắng bóng, chỉ xuất hiện ở một số dự án nhà ở xã hội.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, phân khúc nhà ở giá bình dân đã “biến mất” nhiều năm, khiến sự lệch pha cung - cầu đẩy giá bán tăng cao.

Nhìn nhận về việc giá nhà liên tục tăng mạnh thời gian qua, lãnh đạo SGO Homes cho rằng nguyên nhân chính là do thiếu nguồn cung, trong khi chi phí về thuế và đầu vào tăng cao. Biện pháp siết tín dụng, theo ông, không thể giúp giá nhà giảm. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là tăng nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp.

Ông Chung nhìn nhận, Nhà nước đã có chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, song nhà ở thương mại giá phù hợp cũng cần được hỗ trợ bằng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Phân khúc này có thể được xem là nấc thang thứ hai sau nhà ở xã hội.

"Chẳng hạn, tại Hà Nội, nhà ở xã hội đang có giá khoảng 20-30 triệu đồng/m2, thì phân khúc nhà giá phù hợp có thể ở mức 50-60 triệu đồng/m2. Khi nguồn cung được mở rộng và đáp ứng đúng nhu cầu thực của người dân, giá sẽ dần điều chỉnh về mức hợp lý”, ông nêu ý kiến.

Về việc phát triển nhà ở giá phù hợp, lãnh đạo Khang Land lưu ý phải kiểm soát tình trạng đầu cơ ở phân khúc này.

“Phân khúc cao cấp thì người nghèo không thể mua, nhưng nhà giá rẻ, giá phù hợp thì người giàu cũng có thể mua để đầu cơ, để mua đi bán lại. Điều quan trọng là phải dành đúng phân khúc giá rẻ cho người thu nhập thấp và kiểm soát người giàu không nhảy vào để đầu cơ, mua đi bán lại nhằm đẩy giá lên”, ông Cao nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, đánh giá Quỹ nhà ở quốc gia sẽ là công cụ hiệu quả để điều tiết thị trường ở tầm vĩ mô.

“Nhìn vào thị trường hiện nay, phân khúc nào đang thiếu thì cần tập trung nguồn lực và cơ chế để phát triển. Với tình trạng khan hiếm nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp, Nhà nước có thể áp dụng cơ chế đặt hàng, nhưng phải quy định rõ chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm tốt điều này, không cần đến 10 năm mà chỉ trong 3 năm, chúng ta có thể tạo ra nguồn cung dồi dào”, ông Điệp nói.

Ông Điệp lưu ý, giải pháp căn cơ nhất vẫn là tháo gỡ rào cản pháp lý để các dự án được phê duyệt nhanh hơn.

“Hàng chục nghìn tỷ đồng đang ‘đắp chiếu’ trong các dự án trên cả nước. Đây là nguồn cung tiềm năng rất lớn. Khi được tháo gỡ, hàng loạt dự án được triển khai, theo quy luật cung - cầu, nguồn cung dồi dào sẽ kéo giá nhà giảm”, ông phân tích.