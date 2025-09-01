Google cho biết bộ sưu tập game “Made in Vietnam” sẽ được giới thiệu trên trang chủ Google Play Games vào ngày 2/9. Đây là hoạt động nhằm “tôn vinh sự sáng tạo không giới hạn và tinh thần khởi nghiệp của các nhà phát triển game Việt Nam”.

“Đồng thời, bộ sưu tập còn góp phần biểu dương những tài năng xuất sắc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp game”, Google nói thêm.

Những nhà phát triển game nổi bật trong danh sách bao gồm Falcon Game Studio, VNG Games, Spirit Bomb, 1SOFT. Các tựa game và chủng loại cũng khá đa dạng, kết hợp giữa giải đố, thử thách và thư giãn, cùng với tựa game gợi nhớ văn hóa truyền thống Việt Nam.

Google sẽ giới thiệu bộ sưu tập game Made in Vietnam trên trang chủ Play Games đúng ngày 2/9. Ảnh: Google

Một số tựa game đáng chú ý có thể kể đến Goods Puzzle - Sort Challenge, Cờ cá ngựa ZingPlay, Khu vườn trên mây - Sky Garden, Screw Puzzle - Wood Nut & Bolt, Sky Champ - Sky Shooter, Dragon Wings - Space Shooter, 1945 Air Force - Airplane Games.

Theo Google, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ngành công nghiệp game và ứng dụng Việt Nam đang trở thành ngành xuất khẩu giá trị cao tiềm năng của đất nước.

Báo cáo Tác động và Đóng góp của Google Play và Android tại Việt Nam năm 2024 cho thấy, năm ngoái, trong số 6,15 tỷ lượt tải ứng dụng của các tác giả Việt Nam, có tới 5,7 tỷ của người dùng quốc tế.

Doanh thu các nhà sáng tạo game Việt năm 2024 đạt 2.000 tỷ đồng. Ứng dụng và game di động do Việt Nam sản xuất cũng chiếm 10,7% tổng số lượt tải ứng dụng.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (ABEI) nhận xét việc Google giới thiệu bộ sưu tập “Made in Vietnam” thể hiện “sự hỗ trợ từ phía chính phủ và cam kết của các đối tác công nghệ như Google trong việc trao quyền cho người sáng tạo, đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong nền kinh tế số toàn cầu”.

Trong khi đó, ông Kunal Soni, Giám đốc Quan hệ Đối tác và Hệ sinh thái, Google Play khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đánh giá cao tài năng của các nhà sáng tạo Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết của Google trong tiếp tục thúc đẩy sự phát triên của kinh tế số tại Việt Nam.