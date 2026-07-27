Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ có 18 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường; Vụ Văn hóa dân tộc; Văn phòng Bộ; Cục Thể dục thể thao Việt Nam; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Xuất bản và Thư viện; Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; Cục Hợp tác quốc tế.

4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Nghị định nêu rõ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoạt động cho đến khi Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, Cục Xuất bản và Thư viện.