Bộ KH-CN là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, phát triển tiềm lực KH-CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin; trí tuệ nhân tạo...

Cơ cấu tổ chức của Bộ KH-CN gồm 25 đơn vị.

Trụ sở Bộ KH-CN ở số 18 Nguyễn Du (Hà Nội). Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong đó, các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Bưu chính; Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ; Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Bưu điện Trung ương; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo; Cục Đổi mới sáng tạo; Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học; Cục Viễn thông.

Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ; Báo VnExpress; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Chuyển đổi số.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là Cục loại 1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng KH-CN trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ. Bộ trưởng KH-CN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ theo thẩm quyền.

Theo Nghị định, Bộ KH-CN trình Chính phủ dự án, dự thảo: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ có thẩm quyền ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Bộ KH-CN có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số quốc gia; giao dịch điện tử; hợp tác và hội nhập quốc tế...

Nghị định quy định nhiều nhiệm vụ khác với Bộ KH-CN.