Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký quyết định số 1785 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 206 của Quốc hội, về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Quốc hội

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả nghị quyết, qua đó tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Kế hoạch nêu rõ 8 nội dung triển khai, trong đó có việc biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức truyền thông sâu rộng về nghị quyết. Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, hoàn thành trong quý 3/2025.

Một trọng tâm khác là việc đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan sẽ đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế. Thời gian triển khai kéo dài từ quý 2/2025 đến hết ngày 28/2/2027.

Thời gian ban hành là trước ngày 1/3/2027 và theo lộ trình, phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mục đích bảo đảm phù hợp mục tiêu: "Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật" đã được xác định tại Nghị quyết số 66.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ 6 tháng, hằng năm, báo cáo tình hình triển khai sẽ được gửi lên Chính phủ, Quốc hội.

Gắn với triển khai kế hoạch quan trọng trên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ký quyết định số 121 ban hành danh sách thành viên Hội đồng.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan tư pháp, tài chính, giáo dục, văn hóa, khoa học, ngoại giao, quốc phòng, công an, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông.

Việc kiện toàn thành phần Hội đồng được kỳ vọng sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống.

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng

Ngày 21/8/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định số 1791 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng (Luật số 98/2025/QH15). Luật này được Quốc hội khóa 15 thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 27/6 và chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là nâng cao nhận thức của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân về nội dung, ý nghĩa của Luật, từ đó phát huy trách nhiệm trong việc chấp hành và thực thi.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để bảo đảm thống nhất, phù hợp với Luật.

Về xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, Bộ Quốc phòng thực hiện theo quyết định số 1526 ngày 14/7 của Thủ tướng về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội.