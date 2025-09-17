Công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 (phường Cầu Giấy) có diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu 19ha, diện tích khu công viên cây xanh khoảng 8,7ha, diện tích sử dụng đất khoảng 27,7ha. Dự án có tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ quý II/2024, kỳ vọng sẽ trở thành 'lá phổi xanh' cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên sau hơn một năm khánh thành, tình trạng hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm đang xảy ra tại đây.

Dây leo, cỏ dại mọc cao quá đầu người, che lấp biển chỉ dẫn và cột điện.

Khu vực vui chơi dành cho trẻ em bị lấp đầy cỏ dại. Cầu trượt, xích đu, ghế đá... bị cỏ lau "nuốt trọn". Công viên và hồ điều hòa này nằm ngay cạnh nhiều tòa chung cư đông dân nhưng không được sử dụng một cách tối ưu.

Các ghế ngồi được kê xếp gọn vào một góc do ít được sử dụng.

Địa điểm tập thể dục, vui chơi cũng bị cỏ dại 'xâm chiếm' hết. Nơi này thường xuyên trong cảnh vắng lặng.

Lâu ngày không được dọn dẹp, nhiều lối đi đã bị bịt kín.

"Chiều tối, lác đác người tới chạy bộ còn lại trong ngày thì hoàn toàn vắng vẻ. Cảnh quan ít được quan tâm chăm sóc, khá phí phạm" - V.L, thanh niên sống gần khu vực này nói.

Cổng ra-vào sử dụng một chiếc ghế đá chặn ngang để tránh ô tô dừng đỗ bên trong. Khu vực tường bao cỏ mọc um tùm, có nơi đổ gãy lâu ngày không được khắc phục, tạo ra khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.