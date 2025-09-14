Sông Tô Lịch (Hà Nội) có chiều dài hơn 14km, bắt nguồn từ phường Tây Hồ và đổ ra sông Nhuệ. Sau khi đường ống dẫn nước bổ cập, người dân thủ đô hứng khởi khi nhận thấy dòng chảy đã đổi màu không còn đen đặc như trước.

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Con sông này chảy qua các phường trung tâm của Hà Nội, hai bên kín đặc là các khu dân cư. Tuy nhiên phần bờ sông được quy hoạch rõ ràng nên chỉ bao gồm phần vỉa hè và đường giao thông.

Đường giao thông thoáng đãng dọc sông, không có hộ dân hay công trình cần di dời nếu thực hiện dự án. Bên cạnh đó, đã từ rất lâu, giao thông nối hai bên bờ sông đã được hoàn tất.

Xuôi xuống phía đường Kim Giang, rất nhiều khoảng đất trống nằm cạnh sông.

Bà Lại (người dân sinh sống cạnh dòng Tô Lịch) cho biết: "Khi nghe tin diện mạo sông tiếp tục được chỉnh trang, tôi rất vui. Cải tạo con sông này đã là mong muốn từ rất lâu của người dân thủ đô đặc biệt các hộ sống kế cận hai bên bờ, hy vọng dự án này sẽ hiệu quả".

Những khoảng đất trống được các hộ dân tận dụng để trồng trọt, sản xuất quy mô nhỏ trong thời gian ngắn.

Một vài công trình nằm trong kế hoạch cải tạo dòng chảy đang trong quá trình thi công. Sau khi hoàn tất, khu vực này sẽ được dọn trả mặt bằng.

Phần vỉa hè cạnh dòng Tô Lịch (đoạn giao Nguyễn Khang - Láng Hạ) đang được quây tôn kín để phục vụ công tác thực hiện cải tạo dòng chảy trong thời gian qua.

Một vài lều lán tạm bợ được dựng lên trên các bãi đất trống cạnh sông; bên cạnh đó là một số quán cóc nhỏ.

Khung cảnh phía gần hạ lưu của dòng Tô Lịch.