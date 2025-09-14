Hai bên bờ sông Tô Lịch có địa hình thông thoáng, không vướng khu dân cư và còn nhiều bãi đất trống chưa được sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án xây dựng công viên dọc theo toàn bộ chiều dài 14km của tuyến sông.
Sông Tô Lịch (Hà Nội) có chiều dài hơn 14km, bắt nguồn từ phường Tây Hồ và đổ ra sông Nhuệ. Sau khi đường ống dẫn nước bổ cập, người dân thủ đô hứng khởi khi nhận thấy dòng chảy đã đổi màu không còn đen đặc như trước.
UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).
Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.
Con sông này chảy qua các phường trung tâm của Hà Nội, hai bên kín đặc là các khu dân cư. Tuy nhiên phần bờ sông được quy hoạch rõ ràng nên chỉ bao gồm phần vỉa hè và đường giao thông.
Đường giao thông thoáng đãng dọc sông, không có hộ dân hay công trình cần di dời nếu thực hiện dự án. Bên cạnh đó, đã từ rất lâu, giao thông nối hai bên bờ sông đã được hoàn tất.
Xuôi xuống phía đường Kim Giang, rất nhiều khoảng đất trống nằm cạnh sông.
Bà Lại (người dân sinh sống cạnh dòng Tô Lịch) cho biết: "Khi nghe tin diện mạo sông tiếp tục được chỉnh trang, tôi rất vui. Cải tạo con sông này đã là mong muốn từ rất lâu của người dân thủ đô đặc biệt các hộ sống kế cận hai bên bờ, hy vọng dự án này sẽ hiệu quả".
Những khoảng đất trống được các hộ dân tận dụng để trồng trọt, sản xuất quy mô nhỏ trong thời gian ngắn.
Một vài công trình nằm trong kế hoạch cải tạo dòng chảy đang trong quá trình thi công. Sau khi hoàn tất, khu vực này sẽ được dọn trả mặt bằng.
Phần vỉa hè cạnh dòng Tô Lịch (đoạn giao Nguyễn Khang - Láng Hạ) đang được quây tôn kín để phục vụ công tác thực hiện cải tạo dòng chảy trong thời gian qua.
Một vài lều lán tạm bợ được dựng lên trên các bãi đất trống cạnh sông; bên cạnh đó là một số quán cóc nhỏ.
Khung cảnh phía gần hạ lưu của dòng Tô Lịch.
Ngày 9/9, nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập vào sông Tô Lịch. Dự kiến trước ngày 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cũng sẽ được bổ cập để hồi sinh dòng sông này.
Đối với Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, từ đầu tháng 3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của ông Dương Đức Tuấn (Phó Chủ tịch UBND TP) tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân.
Theo đó, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.
Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
Dù đã hoàn tất gần hết việc đấu nối các cửa xả vào hệ thống thu gom nước thải trên sông Tô Lịch, nhưng trên thực tế vẫn còn hiện tượng xả trực tiếp ra sông. Liên quan vấn đề này, có hai nguyên nhân được chỉ ra.