Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Cảnh (Đà Nẵng) cho biết mẹ của ông có một thửa đất được cấp bìa đỏ năm 1996, diện tích 2.807m2, mục đích thổ cư, đã có nhà ở trước năm 1975.

Năm 2017, mẹ ông làm thủ tục tặng cho ông, phường mới thành lập không có hồ sơ bàn giao của xã cũ (hồ sơ theo Chỉ thị số 299/TTg) nguồn gốc trước năm 1980 nên xác nhận và chuyển quyền thửa đất cho ông 200m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Nay phường tìm được hồ sơ 299 có thửa đất đó. Ông Cảnh hỏi, ông có thể xin điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất do cấp không đúng hạn mức đất ở theo Luật Đất đai 2013 được không? Vì chính quyền sai sót khi điều chỉnh địa giới hành chính, không bàn giao hồ sơ lưu, dẫn đến thiệt thòi quyền lợi của công dân.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Luật Đất đai năm 2013 hiện đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 252 Luật Đất đai năm 2024. Hiện nay, việc quản lý, sử dụng đất được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ pháp luật đất đai năm 2024 thì không có quy định điều chỉnh lại diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024 có quy định việc xác định lại diện tích đất ở, áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận được cấp trước ngày 1/7/2004, tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 mà không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để ông tham khảo, thực hiện theo quy định của pháp luật.