Theo phản ánh của công dân, tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có ghi nội dung chỉnh lý: “Đã tặng 16m2 để làm đường giao thông theo văn bản tặng cho quyền sử dụng đất được UBND… xác nhận ngày 24/3/2025; diện tích còn lại là 148m2…”.

Tuy nhiên, sau đó UBND phát hiện việc ghi nhận nội dung này là không đúng thực tế, do người sử dụng đất không thực hiện việc tặng cho đất làm đường. Trường hợp tặng cho nêu trên là của một người khác trùng tên.

Công dân thắc mắc, trường hợp này có thuộc diện được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đính chính giấy chứng nhận theo khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 (sai sót do cơ quan đăng ký đất đai gây ra về thửa đất có sai sót) hay không? Hay phải thực hiện thu hồi sổ đỏ? Hoặc phải thực hiện theo thủ tục hủy kết quả đăng ký biến động theo Mục XVI Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (chỉ thực hiện khi có quyết định hoặc bản án của cơ quan có thẩm quyền)?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do nội dung phản ánh, kiến nghị chưa làm rõ việc công dân có nhu cầu hiến đất làm đường giao thông hay không tại thời điểm UBND xã ban hành văn bản tặng cho quyền sử dụng đất được xác nhận vào ngày 24/3/2025 nên Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Tuy nhiên, Bộ nêu một số quy đinh về nguyên tắc.

Theo cơ quan này, trường hợp việc thể hiện thông tin người hiến đất có sai sót thì người sử dụng đất được thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai.

Trường hợp diện tích thu hồi đất để làm đường theo văn bản của UBND có sự sai sót thì thực hiện việc thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục khi thực hiện việc đính chính hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại mục XV, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ.