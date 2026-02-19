Một công dân phản ánh có thửa đất được hợp tác xã nông nghiệp giao làm đất sản xuất nông nghiệp năm 1989. Thửa đất này đã qua nhiều lần mua bán bằng giấy chuyển nhượng viết tay, người phản ánh là chủ sử dụng cuối cùng từ năm 2013.

Khu đất đã được truy thu và nộp thuế đất phi nông nghiệp từ năm 2012, hiện trạng là đất trống, không vi phạm pháp luật đất đai và phù hợp quy hoạch đất ở.

Từ thực tế trên, công dân đặt câu hỏi: Với nguồn gốc sử dụng như vậy, thửa đất có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quy định của Luật Đất đai 2024 hay không và sẽ áp dụng theo điều khoản nào?

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết.

Do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Bộ nêu ra một số nguyên tắc.

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai. Trong đó, tại Điều 137 Luật Đất đai đã quy định cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024 và Nghị định số 151/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó đã quy định về từng thủ tục đất đai cụ thể, gồm: (1) Trình tự thực hiện; (2) Cách thức thực hiện; (3) Thành phần, số lượng hồ sơ; (4) Thời gian giải quyết; (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; (8) Phí, lệ phí; (9) Tên mẫu đơn, tờ khai; (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Cũng theo cơ quan này, đây là một vụ việc cụ thể, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính tại địa phương để được hướng dẫn.