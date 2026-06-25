Ngày 25/6, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật vá tim bằng công nghệ nội soi.

Chị T.T.T.H (23 tuổi, quê Phú Thọ) gần như không có biểu hiện điển hình của bệnh tim mạch. Thi thoảng, H. có cảm giác mệt mỏi thoáng qua nhưng vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường và cho rằng những dấu hiệu này xuất phát từ áp lực cuộc sống.

Tuy nhiên, trong lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả siêu âm tim cho thấy H. mắc thông liên nhĩ lỗ thứ phát với kích thước lên tới 31mm. Dị tật này đã khiến buồng tim phải giãn và xuất hiện tình trạng tăng áp lực động mạch phổi.

Ê-kíp mổ cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, thông liên nhĩ là một dị tật tim bẩm sinh khá phổ biến nhưng nhiều trường hợp diễn biến âm thầm trong nhiều năm. Người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu nên dễ chủ quan hoặc bỏ sót bệnh.

Giáo sư Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - cho biết, việc phát hiện bệnh khi chưa xuất hiện biến chứng là cơ hội rất lớn đối với người bệnh. Nếu không được can thiệp, theo thời gian, tình trạng quá tải thể tích kéo dài có thể làm giãn các buồng tim, tăng áp động mạch phổi, rối loạn nhịp tim và cuối cùng dẫn tới suy tim. Sau khi đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ quyết định can thiệp sớm nhằm ngăn chặn nguy cơ tiến triển của bệnh.

Ngày 24/6, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện vá lỗ thông liên nhĩ cho chị H. bằng phương pháp nội soi toàn bộ dưới tuần hoàn ngoài cơ thể. Thay vì phải cưa xương ức như phẫu thuật tim hở kinh điển, các bác sĩ tiếp cận tim qua các đường rạch nhỏ ở thành ngực. Phương pháp này giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại lợi ích thẩm mỹ cho người bệnh.

Video các bác sĩ thực hiện ca mổ. Nguồn: BVCC.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống thở sớm, các chỉ số huyết động ổn định và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Từ trường hợp trên, Giáo sư Thành cảnh báo nhiều người trẻ có tâm lý cho rằng bệnh tim mạch chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Trên thực tế, một số dị tật tim bẩm sinh có thể tồn tại nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng.

Khi cơ thể dần thích nghi với những bất thường của tim, người bệnh dễ lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, giảm khả năng gắng sức hoặc hồi hộp kéo dài, tổn thương tim thường đã tiến triển đáng kể. Qua đây, bác sĩ Thành khuyến cáo việc khám sức khỏe định kỳ kể cả người trẻ vô cùng quan trọng.

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