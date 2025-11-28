Mặt đỏ rát, bong tróc vì mỹ phẩm nước ngoài

Chị N.T.H (23 tuổi, sống tại Hà Nội) được bạn trai tặng một bộ mỹ phẩm gồm serum làm sáng da và kem dưỡng ban đêm nhân dịp 20/10. Bao bì sản phẩm in toàn tiếng nước ngoài.

Những ngày đầu, sau khi thoa serum và kem, H. chỉ thấy da hơi căng và rát nhẹ. Cô cho rằng đây là cảm giác bình thường khi dùng sản phẩm có tác dụng "tẩy da chết" hoặc "làm sáng".

Khoảng hai tuần sau, hai bên má của cô bắt đầu đỏ hơn, dễ kích ứng khi ra nắng hoặc ngồi gần bếp. Thỉnh thoảng có cảm giác châm chích nhẹ nhưng H. vẫn cố dùng tiếp vì thấy da trắng nhanh, bề mặt bóng hơn.

Đến tuần thứ ba, các mảng đỏ bắt đầu lan rộng lên trán, vùng mũi và cằm của H, da khô, dễ bong, nhất là khi rửa mặt hoặc dùng khăn lau. Tối 17/11, H. thấy mặt nóng ran, đỏ rõ rệt, đặc biệt là hai bên má, soi gương thấy mặt không còn đều màu như trước, nhiều vùng đỏ hơn. Lo lắng, H. quyết định đi khám và mang toàn bộ sản phẩm đang dùng đến tìm bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam - cho biết, bệnh nhân H. có biểu hiện của viêm da tiếp xúc dị ứng do sử dụng sản phẩm không phù hợp, nhiều khả năng là mỹ phẩm giả hoặc trôi nổi không được kiểm soát chất lượng.

Bác sĩ Thành khám cho bệnh nhân H. Ảnh: BSCC.

Bao bì sản phẩm không có tem kiểm định, không có nhãn phụ tiếng Việt, không thể hiện rõ đơn vị nhập khẩu hay phân phối chính thức. Mẫu mã lại khá giống nhiều dòng mỹ phẩm trôi nổi đang bán trên mạng. Khi xem kết cấu và mùi sản phẩm, bác sĩ nghi ngờ có thể mặt hàng này đã bị trộn thêm các hoạt chất mạnh.

Vùng da tổn thương của bệnh nhân chủ yếu ở má và trán, thể hiện rõ tình trạng hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ, khi da xuất hiện nhiều mảng đỏ, ranh giới không đều, khô, dễ bong vảy nhẹ. Người bệnh cảm giác châm chích, nóng rát khi tiếp xúc nắng, gió hoặc sau khi rửa mặt.

Bác sĩ Thành giải thích, đây là giai đoạn khá điển hình của viêm da do tiếp xúc với hoạt chất gây kích ứng trong thời gian dài.

Sau khi đánh giá mức độ tổn thương, bác sĩ chỉ định cho H. sử dụng thuốc giảm viêm, thuốc kháng dị ứng đường uống, kết hợp kem phục hồi hàng rào bảo vệ da và hướng dẫn thay đổi thói quen chăm sóc da trong thời gian điều trị.

Cảnh báo gia tăng hàng trôi nổi

Bác sĩ Thành cho biết, hiện nay rất nhiều sản phẩm giả hoặc trôi nổi trên thị trường bị trộn thêm corticoid hoặc các chất tẩy trắng mạnh, làm trắng da rất nhanh trong thời gian đầu. Người dùng cảm nhận bề mặt da bóng, căng, hiểu lầm là "da đẹp lên" nhưng sau đó bị kích ứng, nổi mụn li ti hoặc mụn viêm.

Không chỉ corticoid, một số mỹ phẩm giả còn có thể chứa kim loại nặng, chất bảo quản nồng độ cao hoặc hương liệu không phù hợp. Những thành phần này khiến da dễ kích ứng, lâu dần có thể gây viêm mạn tính, thậm chí để lại thâm, sạm khó cải thiện.

Một số bệnh nhân mua hàng qua mạng, các buổi livestream, dựa vào lời quảng cáo. Người nhận quà lại càng chủ quan hơn, vì tin rằng nếu người thân tặng thì chắc chắn đã chọn đồ tốt. Chính sự tin tưởng này khiến rủi ro tăng lên, nhất là khi sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo bác sĩ Thành, việc mỹ phẩm giả, không đạt chuẩn xuất hiện ngày càng nhiều khiến công tác điều trị cho bệnh nhân khó khăn hơn.

Khi người dân dùng mỹ phẩm có triệu chứng kích ứng da, bác sĩ Thành khuyến cáo cần ngừng ngay, không tự ý bôi thêm kem trộn, thuốc bôi không có chỉ định hoặc nghe theo các mẹo truyền miệng. Việc xử lý đúng ngay từ đầu giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ để lại thâm, sạm hoặc sẹo.

Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tem kiểm định, nhãn phụ tiếng Việt, thông tin đơn vị phân phối.

