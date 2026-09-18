Giá nhà đắt đỏ, chi phí sinh hoạt cao, nhiều ùn tắc và áp lực khiến không ít người trẻ rời Hà Nội, TPHCM để tìm một nhịp sống khác. Nhưng có người không bỏ phố cũng chẳng rời quê: mỗi ngày di chuyển hàng chục cây số để đi làm, rồi trở về quê nhà tận hưởng cuộc sống yên bình. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Làm ở phố, sống ở ngoại ô, kể về những lựa chọn và trải nghiệm của những người đang chọn cách sống này.

Đi làm 80km mỗi ngày để được sống ở quê

Nguyễn Thị Xuân (SN 1999) là nhân viên hành chính tại một công ty ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Chỗ làm cách quê nhà ở xã Phú Xuyên (huyện Thường Tín cũ) khoảng 40km nhưng Xuân vẫn đều đặn di chuyển giữa hai nơi suốt gần 2 năm nay vì mong muốn được “sống ở ngoại ô, làm việc ở thành phố”.

Xuân cho biết, lý do lớn nhất xuất phát từ việc con còn nhỏ. Công việc của hai vợ chồng thường về muộn, nếu ở trọ và sống xa nhà, 9X sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc con.

Còn chọn sống ở quê, cô được bố mẹ chồng phụ giúp nhiều thứ, từ nhà cửa, cơm nước… đến con cái, nhờ đó có thể yên tâm đi làm.

“Chi phí sinh hoạt cao ở Hà Nội cũng là vấn đề khiến mình trăn trở. Nếu thuê nhà nội đô cho 2 vợ chồng và 1 con nhỏ, chi phí mỗi tháng rơi vào khoảng 5-6 triệu đồng. Nhà vừa tiền thì lại ở vị trí xa trung tâm, không gian khiêm tốn và thiếu tiện nghi.

Chưa kể còn nhiều khoản cần trang trải khác như ăn uống, điện nước…

Mình nghĩ, nếu sống ở phố, vợ chồng mình dù chi tiêu tằn tiện thì thu nhập của cả hai cũng chẳng còn dư dả được bao nhiêu”, 9X cho hay.

Xuân bắt đầu hành trình “làm ở phố, sống ở ngoại ô” từ tháng 2/2025, khi con đầu lòng mới tròn 9 tháng tuổi

Nhưng thay vì bỏ hẳn phố để về quê, Xuân chấp nhận đi làm xa mỗi ngày để có thể duy trì công việc đúng chuyên môn với mức thu nhập ổn định và chế độ đãi ngộ tốt.

Xuân tiết lộ, môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng những đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình khiến cô muốn gắn bó lâu dài.

Chưa kể, nếu ở quê, cô cũng khó tìm được việc làm đáp ứng các tiêu chí bản thân mong muốn.

“Mình chọn tiếp tục công việc hiện tại ở thành phố vì môi trường và giờ giấc phù hợp.

Mình làm việc các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, khung 8h30 – 18h. Điều này đảm bảo mình có thể đi lại hàng ngày giữa hai nơi với thời gian di chuyển khoảng 1 giờ/chiều và còn được nghỉ ngơi trọn vẹn 2 ngày cuối tuần nữa”, cô chia sẻ.

9X chấp nhận đi làm xa bất chấp mưa nắng để vừa duy trì công việc ở phố, vừa được sống gần gia đình, lại tiết kiệm chi phí

Với quãng đường đi làm 80km/ngày, Xuân thừa nhận vất vả nhất là những ngày trời nắng gắt, mưa gió hay mùa đông lạnh buốt. Để khắc phục, cô mặc nhiều lớp quần áo, che chắn kín cơ thể bằng mũ, khăn…

Có những hôm công ty phát sinh công việc cần có mặt sớm, 9X buộc phải bắt taxi đi làm cho đảm bảo an toàn và kịp giờ.

“Tuy việc di chuyển đường dài tiềm ẩn nguy hiểm nhưng bù lại, mình được gia đình hỗ trợ nhiều. Từ đó, mình có thể tập trung cho công việc hơn, đồng thời tiết kiệm được đáng kể chi phí sinh hoạt so với khi ở trọ tại thành phố”, Xuân nói.

Sử dụng 3 loại phương tiện, tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt

Hiện Xuân sống cùng gia đình chồng ở quê trong căn nhà có diện tích khoảng 170m2. Không gian đảm bảo đủ cho 6 người (gồm 2 vợ chồng Xuân, bố mẹ chồng, em gái chồng và con nhỏ) sinh hoạt thoải mái với đầy đủ tiện nghi và thoáng đãng.

Tuy nhà không có vườn, ao hay chuồng trại như nhiều hộ dân khác sống ở nông thôn nhưng cô vẫn yên tâm sử dụng nguồn thực phẩm sạch được mua từ bà con hàng xóm xung quanh.

Không khí ở quê cũng mát mẻ, trong lành giúp 9X và các thành viên luôn cảm thấy dễ chịu.

Xuân sống cùng gia đình chồng ở quê. Nhờ được bố mẹ chồng hỗ trợ việc nhà và chăm sóc con cái, cô có thể yên tâm đi làm

Để đi làm, Xuân kết hợp 3 phương tiện: xe đạp điện, xe buýt và xe máy. Hàng ngày, cô đi xe đạp điện từ nhà ra bến xe buýt, sau đó gửi xe rồi bắt xe buýt đến bến xe Giáp Bát. Từ đây, Xuân lấy xe máy đã gửi sẵn ở bến, chạy khoảng 7km đến công ty.

“Mình gửi xe điện 5.000 đồng/ngày, xe máy tại bến xe Giáp Bát 25.000 đồng/ngày. Vé xe buýt 280.000 đồng/tháng. Tiền xăng xe máy mỗi tháng khoảng 300.000 đồng”, Xuân tiết lộ.

9X tính toán, trung bình mỗi tháng cô đi làm khoảng 23 ngày với tổng chi phí dành cho việc đi lại hết gần 1,3 triệu.

Tuy số tiền di chuyển tốn kém gấp 2, 3 lần so với sống ở phố nhưng bù lại, cô có thể tiết kiệm được phần lớn thu nhập vì không phải thuê trọ hay trả tiền điện nước, ăn uống, phí phát sinh… giữa thủ đô.

Mỗi ngày, 9X sử dụng 3 loại phương tiện để di chuyển từ nhà đến chỗ làm và ngược lại

Người mẹ trẻ thừa nhận, khó khăn lớn nhất khi “làm ở phố, sống ở ngoại ô” là tình trạng tắc đường. Tuy vậy, Xuân vẫn cho rằng lựa chọn này mang lại nhiều giá trị, rõ nhất là giúp gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

“Với thu nhập hiện tại, vợ chồng mình khó mua được nhà hay chung cư trong thành phố. Nếu thuê trọ, chi phí hàng tháng cũng khá lớn.

Ở quê, chúng mình được sống thoải mái trong ngôi nhà rộng rãi, không khí trong lành, chi phí sinh hoạt bình dân hơn. Điều kiện sống hiện nay cũng đầy đủ, tiện nghi, giúp vợ chồng còn dư để tiết kiệm, đầu tư và lo cho tương lai của con. Điều này rất có ý nghĩa với một gia đình trẻ như chúng mình”, Xuân bày tỏ.

Ảnh: Mộc Miên