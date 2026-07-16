Hồi sinh 16 ngôi nhà bỏ hoang

Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế sân vườn đang trở thành một hướng đi quan trọng trong chiến lược chấn hưng nông thôn của Trung Quốc. Thay vì chỉ khai thác sản xuất nông nghiệp truyền thống, nhiều địa phương bắt đầu tận dụng chính những ngôi nhà cũ, khoảng sân, cảnh quan và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế trải nghiệm, tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Một trong những mô hình tiêu biểu là thôn Quang Minh, thuộc phố Sơn Pha, quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Nơi đây từng được biết đến là vùng nguyên liệu của thương hiệu Trà Quang Minh Giang Hạ, với hơn 2.600 mẫu chè trải dài trên những triền đồi xanh mướt, trang 163 đưa tin.

Người phụ nữ đã làm “hồi sinh” ngôi nhà bỏ hoang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: 163

Tuy nhiên, việc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cây chè khiến kinh tế địa phương thiếu sức sống. Nhiều người trẻ rời quê tìm việc, để lại hàng loạt ngôi nhà bỏ trống, còn doanh thu tập thể của làng chỉ quanh mức 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng) mỗi năm.

Bước ngoặt đến vào năm 2024 khi dự án Khu trình diễn phát triển kết hợp ngành nghề Hàn Gia Loan được triển khai. Người đứng sau sự thay đổi là Hùng Phương, một nữ "nông dân thế hệ mới" được giao phụ trách vận hành toàn bộ dự án.

Thay vì phá bỏ những ngôi nhà cũ để xây mới, Hùng Phương lựa chọn cách cải tạo theo nguyên tắc "tu sửa như cũ, giữ nguyên hồn xưa". 16 ngôi nhà bỏ hoang được hồi sinh thành những homestay mang phong cách riêng, không gian sáng tạo dành cho nghệ sĩ, xưởng thủ công truyền thống và khu trải nghiệm văn hóa.

Điểm đặc biệt là dự án không chỉ do doanh nghiệp thực hiện mà có sự tham gia trực tiếp của người dân. Theo mô hình "Chính quyền hỗ trợ, doanh nghiệp vận hành, người dân cùng hưởng lợi", 16 hộ dân góp nhà, góp quyền sử dụng đất hoặc tham gia làm việc để nhận cổ tức và thu nhập lâu dài.

Nhờ đó, những tài sản từng bị bỏ quên nay trở thành nguồn sinh lời, còn người dân không chỉ là chủ nhà mà còn trở thành cổ đông của dự án.

Một người dân địa phương chia sẻ: "Trước đây nhà bỏ không, chẳng ai ngó ngàng. Giờ được cải tạo thành homestay, cảnh quan đẹp hơn rất nhiều. Sau này khách đông, chúng tôi còn có thể mở quán ăn gia đình, bán đặc sản quê".

Điểm đến hút khách

Theo Hùng Phương, mục tiêu của chị không phải tạo ra một điểm check-in đẹp mắt rồi nhanh chóng "hạ nhiệt", mà là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

Chị áp dụng chiến lược "lấy doanh nghiệp thu hút doanh nghiệp", sử dụng thành công của dự án đầu tiên để mời gọi thêm các đơn vị khác đầu tư vào làng.

Đến nay, đã có 11 doanh nghiệp chuyển về hoạt động tại Quang Minh. Một cộng đồng "cư dân mới" cũng dần hình thành với sự góp mặt của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, chủ homestay, barista, những người trẻ trở về quê khởi nghiệp…

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh và tết Trung thu năm 2025, toàn bộ homestay của làng kín phòng liên tục suốt 12 ngày, vượt xa mọi dự báo ban đầu.

Nhiều du khách cho biết họ biết đến ngôi làng thông qua mạng xã hội nhờ những hình ảnh đồi chè xanh mướt, hồ nước trong veo và những căn homestay mang phong cách chữa lành.

Một nữ du khách chia sẻ: "Tôi đến đây chỉ vì muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để ngồi ngắm cảnh, uống cà phê và không phải nghĩ gì".

Nếu nhiều điểm du lịch nông thôn chỉ dừng ở việc bán nông sản, Quang Minh lựa chọn cách tạo ra những trải nghiệm khiến du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn.

Ban ngày, du khách có thể tự tay hái chè, sao chè, thưởng trà và tìm hiểu toàn bộ quy trình làm nên một tách trà. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động trải nghiệm di sản phi vật thể như cắm hoa, thưởng hương, làm giấy thủ công cổ truyền, nghệ thuật sơn mài...

Buổi tối, bãi cỏ bên hồ biến thành sân khấu âm nhạc ngoài trời. Quán cà phê phục vụ tiệc nướng BBQ, trong khi những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả vùng đồi chè, mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với những điểm du lịch nông nghiệp truyền thống.

Theo Hùng Phương: "Chúng tôi không chỉ bán trà mà còn 'bán văn hóa, bán cảm xúc' và một lối sống mà nhiều người thành phố đang tìm kiếm".

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, vào các dịp cuối tuần và lễ Tết, ngôi làng có thể đón khoảng 500 lượt khách mỗi ngày, trong đó có khoảng 60 khách lưu trú qua đêm.

Năm 2025, Hùng Phương cũng giành giải xuất sắc ở hạng mục Quản lý nông nghiệp tại Cuộc thi Kỹ năng nghề "Nghệ nhân nông nghiệp Vũ Hán" lần thứ ba với chính dự án cải tạo Quang Minh.

Chị chia sẻ: "Tôi yêu cuộc sống ở nông thôn và thích làm công việc cải tạo làng quê. Theo tôi, một ngôi làng đẹp không chỉ có những ngôi nhà đẹp, mà còn phải là nơi con người được sống đẹp và sống hạnh phúc".