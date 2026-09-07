Từ một cô gái khỏe mạnh đến người bệnh suy kiệt

Cuối năm 2016, khi đang mang thai khoảng 2 tháng, chị Chu Thị Thúy (sinh năm 1994, trú tại xã Văn Kiều, Nghệ An) bắt đầu thấy chân phù. Lúc ấy, chị nghĩ đó là biểu hiện bình thường của thai kỳ. Chỉ đến khi tình trạng phù ngày càng nặng, chị mới đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám.

Kết quả khiến cô gái 22 tuổi chết lặng: Mắc lupus ban đỏ, biến chứng viêm cầu thận.

“Lúc ấy, tôi không biết lupus ban đỏ là bệnh gì. Trước đó, tôi đi khám sức khỏe do công ty tổ chức, không phát hiện bất ổn gì. Tôi chỉ nghĩ sẽ được chữa khỏi, nhưng thực tế không phải vậy. Từ chẩn đoán đó, tôi gắn cuộc sống của mình với bệnh viện”, chị Thúy nhớ lại.

Các bác sĩ xác định bệnh của chị đang ở đợt cấp, cần nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vì đang mang thai nên nữ bệnh nhân không thể sử dụng những phác đồ điều trị tích cực.

Thời điểm ấy, chị và bạn trai đang chuẩn bị cho đám cưới. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ đồng ý để chị trở về nhà hoàn tất việc kết hôn rồi tiếp tục nhập viện.

Chị Thuý duy trì sự sống nhờ máy lọc máu. Ảnh: NVCC.

Suốt 6 tháng điều trị sau đó, dù đã cố gắng giữ thai, chị vẫn không thể giữ được đứa con đầu lòng.

Mất con khi còn quá trẻ trong lúc bản thân đang mang trọng bệnh, chị Thúy rơi vào khủng hoảng. Có thời điểm, chị chỉ muốn được về quê và nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống.

“Tôi từng nghĩ cuộc đời mình không còn gì, chỉ mong được về quê để chấm dứt tất cả”, chị kể.

Cùng với cú sốc tinh thần là sự suy kiệt của cơ thể. Từ một cô gái nặng 52kg, sau 6 tháng nằm viện, người phụ nữ trẻ chỉ còn 32 kg. Về quê, bố mẹ đẻ cũng không nhận ra chị.

Suốt 4 năm, các bác sĩ cố gắng bảo tồn chức năng thận cho chị. Nhưng đến năm 2020, bệnh tiến triển nhanh, suy thận bước vào giai đoạn cuối. Chị được chỉ định phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị chạy thận.

Từ một cô gái 22 tuổi đang háo hức chuẩn bị làm mẹ, cuộc sống của chị Thúy bước sang một hành trình là những ngày tháng gắn với bệnh viện và máy lọc máu.

10 năm bệnh tật nhưng chồng chưa một lần coi vợ là gánh nặng

Căn bệnh lấy đi của chị Thúy sức khỏe và cơ hội sinh con nhưng 10 năm qua, người chồng là công nhân may tại Hà Nội vẫn luôn ở bên chị trong những thời điểm khó khăn nhất.

Hình ảnh chị Thuý từ khi 22 tuổi và sau 10 năm bị suy thận. Ảnh: NVCC.

“Chưa bao giờ anh ấy trách hay nói một lời nặng nhẹ với vợ cũng chưa bao giờ nói tôi là gánh nặng. Anh vẫn luôn đồng hành bên tôi”, chị Thúy kể.

Khi bước vào giai đoạn chạy thận, chị Thúy trở về Nghệ An để được điều trị gần nhà. Hai vợ chồng không còn cơ hội có con ruột, nhiều lần, chị từng nói với chồng rằng anh có thể đi tìm một hạnh phúc khác nhưng anh vẫn chọn ở bên vợ.

Năm 2019, khi đang điều trị bệnh, chị Thúy có cơ duyên biết một người phụ nữ mang thai nhưng hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi con, sau những cuộc trò chuyện, hai vợ chồng quyết định nhận nuôi bé gái đó. Đến nay, bé đã 7 tuổi.

Với người bệnh suy thận giai đoạn cuối, lọc máu để duy trì sự sống còn ghép thận mới là hy vọng thay đổi cuộc sống. Chị Thúy đã làm hồ sơ đăng ký ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Gia đình từng hy vọng bố mẹ có thể hiến thận cho con. Tuy nhiên, mẹ chị đủ sức khỏe nhưng không cùng nhóm máu, còn bố cùng nhóm máu nhưng sức khỏe yếu. Vì vậy, chị Thúy vẫn phải chờ "vòng quay may mắn" sẽ đến với mình.

Trong lúc chờ đợi, chị duy trì hồ sơ ghép, định kỳ làm lại các xét nghiệm và luôn sẵn sàng nếu có nguồn thận phù hợp.

Sau 10 năm sống cùng bệnh tật, chị Thúy đã không còn tuyệt vọng như những ngày đầu. Chị học cách chấp nhận bệnh, trân trọng những gì mình đang có và cố gắng sống lạc quan từng ngày. Chỉ là bệnh đến quá sớm khi chị chưa có con. Giờ đây, chị thấy người chồng luôn đồng hành là may mắn của riêng mình - đó là điểm tựa của chị sau mỗi ca lọc máu dài.

TS.BS Nghiêm Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, lupus ban đỏ hệ thống là bệnh lý toàn thân. Tổn thương thận là một trong những biểu hiện quan trọng, thường gặp của lupus ban đỏ hệ thống. Trung bình sau 5 năm mắc bệnh, khoảng 50-70% người bệnh có tổn thương thận. Theo bác sĩ Dũng, tổn thương thận ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng sống còn, chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị. Các nghiên cứu cho thấy, người bệnh lupus không có tổn thương thận có tỷ lệ sống sau 10 năm khoảng 95%, trong khi con số này giảm còn 80% ở nhóm có tổn thương thận. Ông khuyến cáo cần cảnh giác với các bất thường sức khỏe, kiểm tra sớm.

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