Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng cơ hai cánh tay, sưng nề, đỏ rát kèm buồn nôn. Kết quả thăm khám và xét nghiệm xác định anh bị tiêu cơ vân do vận động quá sức.

Theo người bệnh, ngoài công việc kỹ sư xây dựng tại công trường, anh còn dành 1-2 giờ mỗi ngày trong phòng gym với các bài tập tay, vai, ngực và nâng tạ 5-10kg. Anh tập theo kinh nghiệm cá nhân, không có giáo án, duy trì cường độ tập cao trong nhiều ngày, ít thời gian phục hồi.

Bệnh nhân đang được cấp cứu. BVCC.

Ban đầu, người bệnh chỉ thấy đau nhức cơ nhiều hơn bình thường nên vẫn tiếp tục luyện tập. Tuy nhiên, hai cánh tay dần sưng to, đỏ rát, việc thay quần áo hay nâng đồ vật cũng trở nên khó khăn. Sau đó, gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện E cấp cứu.

Theo bác sĩ Hoa, tiêu cơ vân là tình trạng tế bào cơ bị tổn thương và phá hủy, giải phóng các chất bên trong cơ vào máu. Bệnh có thể do chấn thương, thuốc, nhiễm trùng hoặc vận động quá sức.

"Người bệnh được phát hiện sớm nên chưa xuất hiện tổn thương thận hay các biến chứng nghiêm trọng. Sau điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm đã cải thiện rõ rệt", bác sĩ cho biết.

Tiêu cơ vân đang được ghi nhận nhiều hơn ở người trẻ vốn khỏe mạnh nhưng tập luyện quá sức hoặc không đúng phương pháp. Nguy cơ càng tăng khi kết hợp với mất nước, làm việc trong môi trường nắng nóng, thiếu ngủ, dinh dưỡng không hợp lý hoặc sử dụng sản phẩm hỗ trợ tập luyện không phù hợp.

Bác sĩ Hoa khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cơ dữ dội kéo dài, sưng nề bất thường, yếu cơ, khó vận động, buồn nôn hoặc nước tiểu sẫm màu sau khi tập luyện, người dân cần ngừng tập và đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Để phòng bệnh, mọi người cần xây dựng chế độ tập phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, đảm bảo dinh dưỡng và dành thời gian phục hồi giữa các buổi tập. Việc tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên có chuyên môn cũng giảm đáng kể nguy cơ chấn thương và các biến chứng nguy hiểm.

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