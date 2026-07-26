Tưởng chỉ mệt vì làm việc quá sức

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Võ Đức Din (28 tuổi, sống tại Hà Tĩnh) kể về tháng ngày chạy thận để duy trì sự sống.

Cuối năm 2022, sau thời gian dài thường xuyên trực đêm, thức khuya, uống nhiều nước ngọt và làm việc với cường độ cao, anh Din bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, anh cho rằng đó chỉ là hậu quả của áp lực công việc nên không đi khám ngay.

"Khi thấy người cứ mệt, tôi nghĩ do đi làm nhiều nên không để ý. Đến lúc đi khám định kỳ thì bác sĩ tuyến dưới cho biết chức năng thận của tôi bất ổn nhưng chưa khẳng định suy thận. Khi tôi đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra lại, bác sĩ nói thận gần như xơ hết, chuẩn bị chạy thận là vừa", anh Din kể.

Anh Din cố gắng giữ tinh thần lạc quan trong những ngày chữa trị. Ảnh: NVCC.

Thời điểm nhận chẩn đoán, anh Din mới 28 tuổi. Lúc đầu, anh vẫn nghĩ bệnh còn chữa được. Nhưng về nhà tìm hiểu mới biết suy thận mạn giai đoạn cuối chỉ còn cách chạy thận hoặc ghép thận. Anh đọc nhiều thông tin trên mạng rồi suy sụp hoàn toàn khi biết chạy thận cũng chỉ kéo dài được 10-15 năm. Chàng trai nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết.

Sau đó, anh Din điều trị nội khoa nhưng chức năng thận tiếp tục suy giảm. Anh xin nghỉ việc, chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế - nơi gần gia đình hơn để vừa chạy thận vừa đăng ký chờ ghép.

"Hơn một năm chạy thận khiến sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều. Người gầy sọp, lúc nào cũng mệt. Nhưng tôi vẫn hy vọng nếu được ghép thận thì sẽ có cơ hội sống gần như bình thường", Anh Din nói.

Đầu năm 2024, anh may mắn tìm được nguồn thận hiến phù hợp và được ghép thành công. Tổng chi phí điều trị và ghép thận khoảng 1,5 tỷ đồng.

Anh Din sau ghép thận, sức khỏe bình phục. Ảnh: NVCC.

"Khi ca ghép thành công, tôi cảm giác cuộc sống dần trở lại. Tôi giống như được trao thêm một lần sinh ra", anh Din chia sẻ.

Từ bỏ thú vui của người trẻ

Sau ghép thận, anh thay đổi toàn bộ lối sống để bảo vệ quả thận mới. Anh bỏ hẳn thức khuya, không uống nước ngọt, bia rượu, không ăn mặn, chỉ ăn chín uống sôi và duy trì tập thể dục mỗi ngày. Việc ăn uống khoa học vừa bảo vệ thận vừa tránh nhiễm trùng.

Hằng ngày, anh Din cố gắng uống thuốc thải ghép đúng giờ, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Những người từng chạy thận như anh Din coi thận ghép là “món quà sự sống” nên cố gắng sống kỷ luật để giữ gìn lâu dài.

Trước khi mắc bệnh, anh từng công tác tại Điện Biên suốt 9 năm. Sau ghép thận, anh vẫn quay lại làm việc thêm một thời gian trước khi chuyển về quê vào năm 2026 để thuận lợi cho việc theo dõi sức khỏe.

Hiện nay, anh Din thường xuyên chia sẻ hành trình điều trị suy thận trên mạng xã hội. Theo anh, việc công khai câu chuyện không khiến bản thân mặc cảm mà ngược lại giúp nhiều người hiểu hơn về căn bệnh này.

"Tôi chia sẻ để mọi người biết rằng suy thận có thể đến rất âm thầm. Nếu câu chuyện của mình giúp ai đó đi khám sớm hoặc thay đổi lối sống thì tôi thấy rất đáng", anh Din chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Nghiêm Trung Dũng, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh thận giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt. Khi xuất hiện biểu hiện lâm sàng, chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể. Tiến sĩ Dũng cũng chỉ ra một số thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận và suy thận mạn như tự ý sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài, lạm dụng thực phẩm chức năng hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, uống quá ít nước, thường xuyên thức khuya và không kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường. Nếu được phát hiện sớm, bệnh sẽ được kiểm soát hiệu quả, làm chậm tiến triển và giảm nguy cơ phải chạy thận hoặc ghép thận. Vì vậy, người trưởng thành nên kiểm tra chức năng thận định kỳ hằng năm.

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