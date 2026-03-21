Chị P.T.M.A (sinh năm 1996, quê Thái Nguyên), hiện sinh sống tại Hà Nội. Năm 2021, chị thực hiện phẫu thuật nâng ngực do tình trạng ngực lép. Tuy nhiên, đến năm 2025, chị bắt đầu nhận thấy vòng một có dấu hiệu mất cân đối, với bên phải lớn hơn bên trái. Đáng chú ý, ngực trái có biểu hiện mềm hơn khi sờ nắn, nhưng không gây đau hay phản ứng bất thường.

Đầu tháng 1/2026, chị M.A đến Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai thăm khám. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ kiêm giảng viên trường Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra và chỉ định phẫu thuật can thiệp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện túi ngực bên trái đã bị vỡ, chất bên trong tràn ra khoang ngực. Khi nghe tin túi ngực bị vỡ, chị M.A đã tá hỏa, không tin vì cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu lạ.

Ngay sau đó, ê-kíp đã tiến hành tháo bỏ túi vỡ, làm sạch khoang ngực và đặt túi ngực mới cho bệnh nhân.

Hình ảnh túi ngực vỡ của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau ca mổ, bệnh nhân được theo dõi trong 2 ngày 1 đêm tại bệnh viện. Khi được thông báo về tình trạng túi ngực bị vỡ, chị M.A. chia sẻ cảm giác lo lắng vì đã mang túi vỡ trong cơ thể một thời gian mà không hay biết, đồng thời sợ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Bác sĩ đã chỉ định sử dụng thêm kháng sinh cho bệnh nhân sau khi xuất viện. Sau 14 ngày tái khám, tình trạng bệnh nhân ổn định và hài lòng với kết quả điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, phẫu thuật nâng ngực bằng túi độn hiện là một trong những thủ thuật thẩm mỹ phổ biến trên thế giới. Dù các thế hệ túi ngực hiện đại có độ bền và an toàn cao, chúng không tồn tại vĩnh viễn và vẫn có nguy cơ gặp biến chứng theo thời gian.

Vỡ túi ngực là tình trạng lớp vỏ implant bị rách hoặc nứt, khiến chất bên trong thoát ra ngoài. Với túi nước muối, dấu hiệu thường rõ ràng khi ngực xẹp nhanh. Tuy nhiên, với túi silicone gel hiện tượng vỡ có thể không làm thay đổi rõ hình dạng, tạo nên tình trạng “vỡ túi thầm lặng”.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vỡ túi ở các dòng implant hiện đại khá thấp, dưới 1% trong 5 năm đầu sau phẫu thuật. Tuy nhiên, nguy cơ này tăng dần theo thời gian, có thể đạt khoảng 8–10% sau 10 năm sử dụng.

Nguyên nhân vỡ túi ngực khá đa dạng, bao gồm tổn thương trong quá trình phẫu thuật, khoang đặt túi không phù hợp, co thắt bao xơ và chấn thương vùng ngực hoặc áp lực cơ học kéo dài. Biểu hiện lâm sàng cũng không đồng nhất. Ngoài thay đổi kích thước hoặc hình dạng, một số trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng.

Do đó, bác sĩ Nghĩa khuyến cáo bệnh nhân cần theo dõi định kỳ sau nâng ngực. Siêu âm vú là phương pháp thường dùng, trong khi chụp cộng hưởng từ (MRI) có độ chính xác cao nhất trong phát hiện vỡ túi silicone.

