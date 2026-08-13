Con trai là thủ khoa, mẹ mở tiệc buffet ăn mừng

Trải 4 năm đầy cố gắng ở giảng đường, Nguyễn Đình Khang (22 tuổi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đã tốt nghiệp với thành tích ấn tượng. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Quan hệ Công chúng, trường Đại học Văn Lang với điểm GPA 3.76/4.0.

Trước đó, Khang nhận được học bổng 100% học phí cho 3 năm học, tham gia một số chương trình trao đổi và học tập quốc tế ở Indonesia, Macao, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Pháp.

Video khung cảnh bữa tiệc ăn mừng của gia đình Khang

Thành tích này khiến mẹ Khang – bà Minh Đức (56 tuổi) hạnh phúc và tự hào. Khang kể, khi anh thông báo với gia đình tin vui tốt nghiệp thủ khoa, người mẹ quanh năm buôn bán ở chợ Phan Thiết chưa kịp hiểu khái niệm “thủ khoa”.

Thay vì vui mừng, bà đi hỏi khắp nơi “thủ khoa là gì?” và “thành tích này có ý nghĩa như thế nào?”... Khi hiểu ra, bà vô cùng tự hào về con trai út.

“Hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp, mẹ cũng đến tham dự. Ngồi dưới khán đài, nghe tôi phát biểu cảm xúc khi hoàn thành 4 năm đại học với thành tích tốt, mẹ rất vui.

Sau đó, mẹ nói với tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bà con đến ăn mừng. Tôi hơi bất ngờ nhưng hiểu tính mẹ nên ủng hộ”, Khang chia sẻ.

Mẹ Khang tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con trai

Buổi tiệc ăn mừng con trai tốt nghiệp thủ khoa được tổ chức vào ngày 12/8. Vì bận công việc, trước đó 1 ngày Khang mới về quê chung vui, mọi khâu chuẩn bị đều do mẹ Khang và các dì tổ chức.

Về đến nhà, Khang ngỡ ngàng trước độ hoành tráng của bữa tiệc. Anh thấy mẹ treo băng rôn ngoài cổng với dòng chữ “Tiệc chúc mừng Nguyễn Đình Khang đạt thủ khoa. Con là niềm tự hào của gia đình”.

Bên trong sân nhà, mẹ anh cũng in một tấm phông to, gắn ảnh chân dung Khang mặc áo cử nhân kèm dòng chữ “Con nhà người ta phiên bản xuất sắc nhất”.

“Tôi hiểu rõ tính mẹ. Mẹ đã làm gì là muốn làm thật hoành tráng. Cả cuộc đời mẹ bươn chải, làm việc cực khổ, nay có chút điều kiện nên hễ có dịp là mẹ muốn làm lớn để gia đình sum họp.

Nói thật, nhìn quy mô mẹ tổ chức tôi vừa vui vừa thấy hài hước”, Khang cười kể lại.

Bữa tiệc hôm ấy, bà Đức mời 100 vị khách, là họ hàng, xóm giềng, bạn bè thân thiết. Thay vì làm mâm cỗ như thông thường, bà mở tiệc buffet với hơn 10 món ăn, để mọi người tự chọn món mình yêu thích.

Các món ăn từ dân dã đến sang trọng như: chả cuốn, cơm chiên, bò cuốn lá lốt, bò kho, bò nướng, tôm nướng, sò sướng, bánh su kem... do chính mẹ anh và các dì tự làm.

Một số khoảnh khắc dễ thương trong bữa tiệc

Họ hàng đến dự tiệc, đem bánh kem, trái cây... đến làm quà mừng cho mẹ con Khang. Những món quà giản dị ấy được Khang nâng niu, trân trọng.

“Bữa tiệc kéo dài từ 18h đến 21h. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm, ăn uống, hát hò... vui vẻ. Đây giống như một bữa tiệc sum họp gia đình nên tôi và mẹ vui lắm.

Lúc dùng tiệc, mẹ dẫn tôi đi từng bàn để giới thiệu với mọi người. Thấy niềm vui và sự tự hào trên gương mặt mẹ, tôi cũng mừng theo. Mẹ còn bảo tôi đặt riêng một bộ đồ cử nhân để mẹ và các dì mặc chụp ảnh trong bữa tiệc”, Khang kể.

Đoạn video ghi lại cảnh sôi động, náo nhiệt trong bữa tiệc mừng con trai tốt nghiệp thủ khoa thu hút hơn 800 nghìn lượt xem, gần 60 nghìn lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Bà nội tôi cúng một con heo quay mừng chị em tôi đậu đại học”; “Tôi sang Đức làm việc mà ba dựng rạp, đãi khách 15 mâm”; “Giờ có thể thấy hơi lố nhưng vài năm nữa nhìn lại sẽ trân rất quý khoảnh khắc này”...

Riêng Đình Khang thấy hạnh phúc và trân trọng giây phút quý giá bên mẹ và gia đình trong dịp ý nghĩa.

Hoàn cảnh đặc biệt

Khang sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ anh ly hôn năm anh 4 tuổi, khi đó anh cả đi du học, chị gái thứ hai ở cùng bố và anh sống cùng mẹ.

Mẹ Khang (đứng thứ 2 từ phải sang) cùng các thành viên trong gia đình đến chúc mừng Khang tốt nghiệp

Vì mẹ phải bươn chải làm việc xa nhà mấy chục km, đi làm từ sáng đến tối mới về nên Khang được gửi sang nhà dì sống đến hết cấp 1.

Trong bài phát biểu cảm xúc ngày tốt nghiệp, Khang xúc động kể, năm tháng tuổi thơ anh thường ở nhà một mình, cửa và cổng đều khóa trái vì dì bận đi làm.

Thay vì được ra ngoài chạy nhảy, chơi đùa cùng bạn, anh thường ngồi một mình, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ. Khi ấy, anh luôn ước ao mình được tự do đi khám phá những miền đất mới và chính điều đó đã hun đúc ước mơ được trải nghiệm của anh sau này.

“Tôi đã đạt được điều mình muốn, đặt chân đến một số quốc gia, ngắm nhìn những vùng đất mới, trải nghiệm nền văn hóa mới, điều mà thuở nhỏ tôi luôn ao ước”, Khang nói.

Khang bên mẹ lúc nhỏ

Trong năm tháng trưởng thành, Khang luôn có mẹ, các dì và anh chị em đồng hành. Mẹ anh dù bận rộn mưu sinh vẫn luôn ở bên con trai trong những dấu mốc quan trọng.

Dù đa phần những lựa chọn trong đời đều do Khang tự tìm hiểu và chọn lấy nhưng chính sự ủng hộ và tin tưởng của mẹ đã cho anh thêm niềm tin, động lực để bước đi.

“Mẹ là tấm gương sáng cho tôi về sự nỗ lực và kiên trì. Tôi nhận ra, cuộc đời mẹ vất vả như vậy mà mẹ vẫn lạc quan, phấn đấu thì tôi chẳng có lý do gì để bỏ cuộc”, Khang chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC