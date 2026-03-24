Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Một trong những đại biểu trẻ tuổi trúng cử là cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1992), giáo viên môn Tin học, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Trong 12 năm công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, cô giáo trẻ nhiều năm liền được giao nhiệm vụ phụ trách, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học tham gia các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, đặc biệt là đội tuyển Vô địch Tin học văn phòng.

Dưới sự dẫn dắt của cô Bích Đào, đội tuyển đạt nhiều thành tích nổi bật: 2 giải Nhì, 2 giải Ba cấp tỉnh; 4 giải Nhất và 12 giải Nhì cấp quốc gia. Đáng chú ý, 4 học sinh giành giải Nhất quốc gia đã được chọn dự vòng chung kết thế giới tại Mỹ, trong đó có 2 em đoạt Huy chương Đồng.

Với những đóng góp đó, cô Bích Đào nhiều lần được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định (cũ). Năm 2022, cô được nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ về cảm xúc khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, cô Bích Đào bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cử tri tín nhiệm. Trúng cử đại biểu Quốc hội, tôi nhận thức rõ trách nhiệm trên vai và sẽ nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin của các cử tri”.

12 năm công tác trong ngành giáo dục, gắn bó với lĩnh vực công nghệ thông tin, cô Bích Đào được trực tiếp chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và tác động của chuyển đổi số đến mọi lĩnh vực đời sống. Những trải nghiệm này giúp cô củng cố niềm tin rằng: “Đầu tư cho khoa học - công nghệ và giáo dục số chính là đầu tư cho tương lai lâu dài của đất nước”.

Trong chương trình hành động ứng cử, một trong những trọng tâm cô Bích Đào hướng tới là đề xuất hoàn thiện các chính sách thúc đẩy giáo dục số, đổi mới chương trình học, giúp học sinh có nền tảng kỹ năng số và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng. Qua đó, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt nền kinh tế số trong tương lai, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Bên cạnh đó, với vai trò và trách nhiệm của một người trúng cử đại biểu Quốc hội, cô Bích Đào cho biết sẽ tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em; đặc biệt là các cơ chế bảo đảm an toàn không gian mạng, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại để chuyển đổi số thực sự trở thành điểm tựa nâng cao chất lượng sống và sự bình yên của mỗi gia đình.

Cô Bích Đào cho biết thêm, trên cương vị mới, cô xác định sẽ tập trung bồi dưỡng kiến thức, đồng thời tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh trung thực tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

“Tôi ý thức sâu sắc rằng đại biểu Quốc hội không chỉ là danh xưng, mà còn là trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Tôi sẽ giữ vững bản lĩnh, không ngừng học tập và rèn luyện, tận tâm thực hiện những cam kết với cử tri; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của cử tri làm thước đo, lấy niềm tin và kỳ vọng của nhân dân làm động lực phấn đấu”, cô Bích Đào khẳng định.