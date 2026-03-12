Được phong hàm phó giáo sư ở tuổi 38

PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên (SN 1979, quê Quảng Ngãi) hiện là Trưởng phòng Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Tây Nguyên và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Năm 2017, ông Nguyên được phong học hàm PGS khi mới 38 tuổi, trở thành một trong những PGS trẻ nhất Việt Nam.

Hiện ông có gần 100 bài báo trong và ngoài nước, sách giáo trình; đồng thời sở hữu 10 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên thường xuyên lặn lội trong rừng để tìm hiểu các loại nấm. Ảnh: ĐN

Trong quá trình công tác, PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về nấm. Nhờ đó, ông nhận được nhiều bằng khen từ các cấp Trung ương đến địa phương.

Năm 2026, PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc địa bàn 22 phường, xã khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Cam kết đào tạo gắn với nhu cầu thị trường

PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên cho hay, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một nội dung trọng tâm ông đề cập là tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Cụ thể, đào tạo cần gắn với nhu cầu thị trường lao động; sinh viên ra trường có kỹ năng, tay nghề phù hợp; doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và tuyển dụng.

PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên trao đổi với cử tri tại điểm bầu cử số 1. Ảnh: ĐN

Bên cạnh đề xuất phát triển nguồn nhân lực theo lợi thế từng vùng, ông Nguyên nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Ông định hướng thúc đẩy mô hình liên kết “Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nông dân”, lấy địa phương làm hạt nhân kết nối.

Trên nền tảng đó, việc ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, phát triển chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng giá trị sản phẩm.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông nhấn mạnh việc giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học.

PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên là chuyên gia về nấm. Ảnh: ĐN

Chia sẻ với VietNamNet, PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ dành trọn tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại diện của nhân dân; đồng thời sẽ làm cầu nối vững chắc, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến nghị trường.

Theo PGS Nguyên, với nền tảng là một nhà khoa học đang công tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, ông mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa khoa học - công nghệ vào thực tiễn đời sống, đặc biệt là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

"Kết quả nghiên cứu không nên dừng lại ở phòng thí nghiệm hay trên những bài báo khoa học, mà cần được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả để nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả nước", PGS Nguyễn Phương Đại Nguyên nhìn nhận.