Được phong phó giáo sư ở tuổi 36



PGS.TS Ngô Thị Huyền hiện là Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Bà sinh ngày 2/11/1987, quê phường Kiến An, TP Hải Phòng.

Bà được phong học hàm Phó giáo sư ngành Văn hóa năm 2023; có học vị Tiến sĩ Thông tin học, Thạc sĩ Quản lý thông tin và Cử nhân Thư viện - Thông tin học.

Từ tháng 10/2009 đến nay, bà công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Trong quá trình làm việc, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý học thuật: Trưởng Bộ môn Thông tin - Thư mục (6/2018-8/2019), Phó Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học (9/2019-7/2023), Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học (8/2023-1/2026). Từ tháng 2/2026 đến nay, bà là Trưởng khoa Khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý.

Trong hoạt động chuyên môn, PGS Ngô Thị Huyền có nhiều đóng góp trong lĩnh vực thông tin học, quản lý tri thức và phát triển hệ thống thông tin trong môi trường học thuật. Bà tham gia giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên ngành thư viện - thông tin và quản lý thông tin, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.

PGS Ngô Thị Huyền, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Với những đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu, bà được khen thưởng và nhận nhiều danh hiệu. Năm 2020, bà được trao danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TPHCM”. Năm 2022, bà nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT. Năm 2025, bà được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM tặng Bằng khen “Giảng viên của năm”.

3 ưu tiên hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân

PGS Ngô Thị Huyền cho biết TPHCM đang triển khai Đề án phát triển thành phố trở thành “thành phố toàn cầu đáng sống” giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng lấy người dân làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng sống.

Theo bà, để mục tiêu này trở thành hiện thực, bên cạnh phát triển hạ tầng kinh tế và đô thị, cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực con người, khả năng tiếp cận tri thức và chất lượng thông tin mà người dân sử dụng hằng ngày.

Từ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực khoa học thông tin, năng lực số và thông tin sức khỏe, bà xác định ba vấn đề trọng tâm sẽ theo đuổi nếu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Thứ nhất là phát triển năng lực số cho người dân, thu hẹp khoảng cách số. Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, nhưng nhiều người dân vẫn gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử hay bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời đối mặt với tình trạng thông tin sai lệch trên môi trường mạng.

PGS Huyền cho biết sẽ thúc đẩy các chính sách phát triển năng lực số cho công dân; lồng ghép giáo dục kỹ năng số trong nhà trường và mở rộng các chương trình hướng dẫn kỹ năng số tại cộng đồng, nhất là với người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên và người lao động. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của thư viện, trường học và các thiết chế văn hóa cơ sở như những điểm hỗ trợ công dân số.

Thứ hai là nâng cao năng lực thông tin sức khỏe cho người dân. Theo bà, thông tin về y tế và chăm sóc sức khỏe hiện nay rất phong phú nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Thiếu kỹ năng tiếp nhận và đánh giá thông tin có thể dẫn đến những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bản thân và gia đình.

Do đó, bà định hướng kiến nghị lồng ghép giáo dục thông tin sức khỏe trong nhà trường, tăng cường truyền thông y tế trong cộng đồng, đồng thời quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tinh thần của phụ nữ. Bà cũng đề xuất hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận nguồn thông tin sức khỏe chính thống và đáng tin cậy.

Thứ ba là phát triển hạ tầng tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Theo PGS Huyền, một thành phố hướng đến mục tiêu toàn cầu và đáng sống cần có nền tảng tri thức vững chắc, trong đó giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo đóng vai trò then chốt.

Bà cho biết sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy kết nối giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời phát triển học liệu mở, dữ liệu mở và các nguồn tri thức số phục vụ cộng đồng.

“Từ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học, tôi mong muốn đóng góp góc nhìn chuyên môn, tập trung vào những giải pháp thiết thực, lấy con người làm trung tâm và hướng đến lợi ích lâu dài của người dân”, PGS Ngô Thị Huyền chia sẻ.

PGS Ngô Thị Huyền ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 8 TPHCM, gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú.