Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của một nữ hành khách tại Hà Tĩnh phản ánh việc bị tài xế của một hãng taxi chạm tay vào vùng nhạy cảm.

Theo nội dung bài viết đăng ngày 6/3, người phụ nữ có tài khoản Facebook D.H. cho biết trong quá trình di chuyển, tài xế đã đưa tay chạm vào đùi của mình. Bài đăng kèm hình ảnh chiếc xe mang biển kiểm soát 38H-057.xx và cho rằng tài xế còn thu thêm tiền cước. Thông tin sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Sau đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hai đoạn clip được cho là trích xuất từ camera hành trình của xe, ghi lại cuộc trò chuyện giữa tài xế và nữ hành khách liên quan đến chuyến đi.

Theo nội dung các đoạn clip, tài xế chỉ trao đổi với hành khách về việc thu thêm tiền do chở nhiều hàng hóa, không đề cập đến việc chạm vào vùng nhạy cảm như phản ánh trong bài đăng trước đó.

Hình ảnh clip trích xuất từ camera hành trình được cho liên quan vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung trong clip cho thấy khi xe dừng tại điểm có ô tô khách đang chờ, người phụ nữ hỏi tài xế số tiền cần thanh toán để chuyển khoản. Tài xế cho biết chuyến đi hết 100.000 đồng. Khi hành khách thắc mắc về việc phát sinh chi phí, tài xế giải thích mức giá này do chở thêm hàng hóa và đã trao đổi trước đó. Sau đó, người phụ nữ đồng ý chuyển khoản và cho biết sẽ “đánh giá” chuyến xe.

Sáng 7/3, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Lê Mạnh Phong, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bách Đại Dũng, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ nữ hành khách, phía công ty đã mời tài xế lên làm việc. Bước đầu, tài xế khẳng định trong quá trình chở khách không thực hiện hành vi như phản ánh.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong chuyến đi, tài xế có trao đổi với hành khách về việc thu thêm phí do chở nhiều hàng hóa. Nữ hành khách sau đó được chở ra khu vực đường tránh trung tâm Hà Tĩnh để tiếp tục lên ô tô khách.

"Công ty đang phối hợp với tài xế lên làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để trình báo vụ việc. Đồng thời, phía công ty đã xuống địa phương nơi có nữ tài xế sinh sống để tìm hiểu, trao đổi với gia đình. Hiện, nữ hành khách đã lên máy bay và sang nước ngoài", đại diện hãng taxi nói.

Cũng theo phía hãng taxi, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, nếu phát hiện tài xế có vi phạm như phản ánh của nữ hành khách, công ty sẽ xử lý nghiêm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

“Trong trường hợp nữ hành khách tố cáo không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến tài xế và công ty, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tài xế và doanh nghiệp”, đại diện hãng taxi nói thêm.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, phía đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Bách Đại Dũng. "Hiện tại phía công an đang làm việc, xác minh tài khoản đăng lên mạng xã hội để làm rõ sự việc", đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao nói.