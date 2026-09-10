Chiều 10/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, từ sự kết nối của TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, đại diện đơn vị cung cấp chân giả đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, quê Nghệ An).

"Đơn vị cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả cho cô giáo Hiền", nguồn tin cho biết.

Sự hỗ trợ ý nghĩa này không chỉ giúp cô có thêm cơ hội phục hồi khả năng vận động, từng bước trở lại cuộc sống và công việc mà còn tiếp thêm nghị lực để cô vượt qua những khó khăn sau tai nạn, hướng tới một hành trình mới với chiếc chân giả.

Cô giáo Hiền dự kiến được hỗ trợ lắp chân giả miễn phí. Ảnh: BVCC

Như VietNamNet đã thông tin, chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp tại điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An). Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường.

Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Ngay khi người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, đã lập tức chỉ đạo các y bác sĩ khẩn trương hội chẩn, huy động nguồn lực và triển khai phương án điều trị phù hợp, nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi thể còn khả năng. Đến nay, cô giáo Hiền đã được chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, động viên và trao số tiền hơn 650 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 7/9, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, đã trực tiếp trao hơn 650 triệu đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ cô giáo Hiền. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của bệnh viện cùng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm hy vọng để cô giáo Hiền vượt qua chặng đường phía trước.