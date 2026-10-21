Khi cô giáo dạy Toán đang giảng bài trên bục, nam sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bất ngờ lao tới, hành hung trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết sự việc xảy ra vào gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán tại trường.

Cũng theo vị lãnh đạo này, giáo viên xuất hiện trong đoạn video là giáo viên Toán đang công tác tại trường.

Trong video ghi lại, khi cô giáo dạy Toán đang giảng bài trên bục, nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp đã lập tức chạy lên can ngăn.

Theo ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài (Hà Nội), trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên có hành động bộc phát, đấm cô giáo.

Hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh để điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo địa phương, nam sinh này có học võ. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip

Về tình hình của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết hiện sức khỏe và tinh thần cô đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà. Dự kiến, trong vài ngày tới, cô giáo có thể trở lại trường làm việc.

Sở GD-ĐT hôm nay cũng đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên, yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.