Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, cô giáo Kim Ngân bắt đầu công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái (xã Hồng Thái) từ năm 2016 và gắn bó đến nay.

Hồng Thái là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, cách trung tâm thành phố khoảng 160km. Học sinh nơi đây chủ yếu là người dân tộc Mông, Dao; còn nhiều thiếu thốn về điều kiện vật chất cũng như tinh thần. Do ảnh hưởng phong tục tập quán địa phương, không ít em bỏ học để lấy vợ, lấy chồng sớm. “Nhà nghèo, bố mẹ bận làm nương rẫy hoặc đi làm ăn xa nên đa phần các em thiếu sự quan tâm, chia sẻ từ bố mẹ. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong học tập hay tình cảm, một số em không biết cách giãi bày, dễ chán nản và nảy sinh ý định bỏ học”, cô Ngân chia sẻ.

Cô Dương Kim Ngân, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: NVCC

Năm 2021, khi nhà trường tổ chức bán trú, để duy trì sĩ số học sinh, cô Ngân nảy ý tưởng thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các em tiếp tục đến trường. Từ đó đến nay, cô Ngân đã “níu chân” được 6 học sinh không bỏ học để kết hôn sớm.

Câu lạc bộ tuyên truyền được thành lập từ các học sinh tự nguyện tham gia, đồng thời vận động những em có nguy cơ nghỉ học. “Nhiều em sau khi tìm hiểu pháp luật và tác hại của tảo hôn đã trở thành tuyên truyền viên nòng cốt”, cô Ngân nói.

Trường hợp vận động khó khăn nhất mà cô Ngân gặp là một nữ sinh định bỏ học ngay đầu lớp 9 để lấy chồng sau lễ hội Mù Là. Cô Ngân cùng đồng nghiệp và học sinh đã đến tận nhà, giải thích quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn, đồng thời vận động gia đình phối hợp khuyên can.

Sau lần thứ nhất, học trò chưa đồng ý, thậm chí còn bỏ sang ở nhà bạn trai tại tỉnh Bắc Kạn (cũ). “Chúng tôi đã phải tìm đến cả nhà bạn trai của em để tiếp tục vận động, khuyên nhủ. Sau 3 lần chúng tôi phối hợp với địa phương để gặp gỡ, vận động, cuối cùng học sinh mới đổi ý, quyết định trở lại đi học và hoàn thành hết chương trình THCS”, cô Ngân kể.

Cô giáo Kim Ngân trong một lần đến nhà học sinh để vận động không bỏ học, tảo hôn. Ảnh: NVCC

Trường hợp khác là một nữ sinh muốn bỏ học, tảo hôn khi mới 13 tuổi. “Sau khi bố mất, thấy mẹ một mình nuôi ba chị em, nữ sinh nảy sinh ý định bỏ học. Khi đến vận động, chúng tôi xác định nguyên nhân chính là khó khăn về kinh tế nên đã tìm cách động viên, hỗ trợ và em đã tiếp tục đi học. Hiện, học sinh này đã tốt nghiệp phổ thông”, cô Ngân chia sẻ.

Cô giáo trẻ cho hay, để vận động hiệu quả, cô luôn gần gũi, quan tâm học sinh từ những điều nhỏ nhất, thường xuyên trò chuyện và chủ động đến thăm gia đình để nắm hoàn cảnh từng em.

Câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn do cô Kim Ngân sáng lập tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tham gia, tiếp cận kiến thức và hiểu biết về tác hại của tảo hôn. Ảnh: NVCC

Để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao, theo cô Ngân, cần “phòng” hơn “chống” - và đó là lý do câu lạc bộ tuyên truyền chú trọng giải thích tác hại của tảo hôn, giới thiệu về quy định pháp luật đối với độ tuổi kết hôn cho học sinh hiểu rõ.

Câu lạc bộ đến từng lớp chiếu video về tảo hôn và những hệ lụy đối với học sinh; hằng tháng tổ chức các hoạt động ngoại khóa như sân khấu hóa, hỏi - đáp pháp luật và giao lưu với những gương mặt tiêu biểu tại địa phương vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, trong những năm gần đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái không có học sinh bỏ học để lấy vợ, lấy chồng; góp phần duy trì phổ cập giáo dục của địa phương.

Cô giáo Kim Ngân từng hướng dẫn học sinh tham gia thi Khoa học kỹ thuật đạt 5 giải cấp huyện. Ảnh: NVCC

Không chỉ khéo léo trong nắm bắt tâm lý, cô Ngân còn rất tâm huyết trong việc truyền dạy kiến thức cho học sinh. Ngoài các buổi học chính khóa, cô thường tổ chức phụ đạo miễn phí vào các buổi chiều cho các em chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cô cũng dạy miễn phí môn Toán cho học sinh lớp 9, giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10.

Cô từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm 2021, 2024; hướng dẫn học sinh tham gia thi Khoa học kỹ thuật đạt 5 giải cấp huyện. Trong 3 năm học liên tục từ 2021-2022 đến 2023-2024, học sinh của cô có điểm thi môn Toán vào lớp 10 đều đạt kết quả tốt, cao hơn điểm trung bình toàn tỉnh.

Mới đây, được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen vì những thành tích tiêu biểu giai đoạn 2020-2025, cô Dương Kim Ngân vẫn không nguôi trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của học sinh vùng cao, mong gia đình và xã hội cùng chung tay giúp các em tiếp tục đến trường.