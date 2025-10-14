Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT theo 2 bảng. Mỗi môn thi đều có bảng A và B, lần lượt dành cho học sinh không chuyên và chuyên. Ở mỗi bảng, đề thi và cách tính điểm khác nhau.

Chung cuộc, có tổng cộng 2.839 học sinh đoạt giải, trong đó có 142 giải Nhất, 596 giải Nhì, 807 giải Ba và 1.294 giải Khuyến khích.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, có tổng cộng 34 thủ khoa, trong đó bảng A có 14 thủ khoa, bảng B có 20 thủ khoa.

Danh sách 34 thủ khoa thi học sinh giỏi của TP Hà Nội năm học 2025-2026 như sau:

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng công bố danh sách 142 thí sinh giành giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026:

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, trong 142 giải Nhất năm nay có 3 học sinh lớp 10, gồm: Hồ Nhật Hào (lớp 10A2 của Trường THPT Quốc Oai; giải Nhất môn Tin học, bảng A); Nguyễn Diệu Hà (lớp 10G0 của Trường THCS&THPT Newton; giải Nhất môn Tiếng Anh, bảng A) và Bùi Nhật Mai (lớp 10S02 của Trường THCS&THPT Newton; giải Nhất môn Lịch sử, bảng A). Cả 3 em đều thuộc bảng A.

Năm nay, theo quy định, 20 thí sinh có kết quả thi học sinh giỏi thành phố cao nhất sẽ tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia cho mỗi môn, không lấy giải Khuyến khích vào đội tuyển để đảm bảo chất lượng. Như vậy, Hà Nội sẽ có 247 thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, 2 môn không đủ 20 học sinh/đội là Tiếng Nga (19 em) và Tiếng Nhật (8 em). Trong đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có số học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm nay nhiều nhất với 140 em; tiếp đó là các Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (49 em) và THPT Chu Văn An (36 em).

Trong số này, học sinh lớp 10 lọt vào đội tuyển của Hà Nội dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia gồm: Nguyễn Đăng Khánh (lớp 10G0 của Trường THCS&THPT Newton; môn Toán); Vũ Quang Dũng (lớp 10 Toán 1 của Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam; môn Toán); Phạm Hồng Lương (lớp 10 Nhật của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; môn Tiếng Nhật).