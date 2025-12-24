Thông tin từ Học viện Kỹ thuật Mật mã, cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia về an toàn thông tin này vừa tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên năm 2025”, với sự góp mặt của các doanh nghiệp công nghệ lớn như Samsung, CMC, VNPAY, FPT Software, FPT Telecom, FPT IS.

Nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên Học viện quan tâm đến an toàn, an ninh mạng đã được các doanh nghiệp mang đến ngày hội hướng nghiệp năm nay, đơn cử như CMC mang đến những cơ hội thực tập và làm việc trong những dự án trọng điểm về an ninh mạng; VNPAY mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên quan tâm đến bảo mật và an toàn trong các giao dịch tài chính số.

VNPAY mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên quan tâm đến bảo mật và an toàn trong các giao dịch tài chính số.

Qua không gian mở cho phép các hoạt động kết nối diễn ra đa chiều và đồng thời, các sinh viên của Học viện Kỹ thuật Mật mã có thể chủ động di chuyển giữa các gian hàng, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia nhân sự và kỹ thuật đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, tập trung tìm hiểu sâu những đơn vị phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân. Cách tiếp cận này đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhà tuyển dụng và sinh viên.

Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết, “Ngày hội Hướng nghiệp cho sinh viên 2025” không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, mà còn ghi dấu sự đổi mới tư duy tổ chức, hướng tới lấy sinh viên làm trung tâm của mọi hoạt động trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

Khép lại hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã, cả nhà trường, các doanh nghiệp và đặc biệt là các sinh viên đã có được những kết quả thiết thực.

Trong đó, với các sinh viên, hoạt động trải nghiệm thực tiễn đã tạo cơ hội cho các em tiếp cận trực tiếp với môi trường tuyển dụng, nắm bắt xu hướng công nghệ, yêu cầu của thị trường lao động và các kỹ năng cần thiết từ những nhà tuyển dụng uy tín. Qua đó, sinh viên có điều kiện định hình rõ hơn lộ trình nghề nghiệp, đồng thời nâng cao động lực học tập, rèn luyện năng lực chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, nhiều sinh viên năm cuối của Học viện đã nhận được lời mời phỏng vấn trực tiếp hoặc các cơ hội thực tập tiềm năng ngay tại gian hàng của doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp, ngày hội hướng nghiệp vừa qua là cơ hội hiệu quả để các đơn vị tiếp cận và tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy kỹ thuật và nền tảng chuyên môn vững vàng. Ngoài ra, qua các hoạt động trao đổi và tương tác tại sự kiện, doanh nghiệp đã có thêm cơ sở để hiểu rõ hơn chương trình đào tạo của Học viện Kỹ thuật Mật mã, từ đó đóng góp ý kiến và đề xuất nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế số.

Theo bà Trần Thị Lượng, Phó Chủ nhiệm khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật Mật mã, lộ trình đào tạo tiên tiến của Học viện đã được xây dựng đảm bảo gắn kết với yêu cầu thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động. Nhà trường sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT, an toàn thông tin trong công tác đào tạo cũng như các hoạt động bảo trợ và đồng hành triển khai những cuộc thi học thuật, kỹ thuật dành cho sinh viên.