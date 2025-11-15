Sinh viên PTIT vượt đội TPC1 của Nhật để giành ngôi vô địch

Tối 15/11, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) đã tổng kết, công bố kết quả cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” và trao các giải ở bảng A vòng Chung khảo.

Theo Ban tổ chức, đề thi “Sinh viên An ninh mạng” năm nay được các chuyên gia và chính các đội dự thi đánh giá cao nhờ tính thực tiễn rõ nét, bám sát những thách thức đang hiện hữu trên không gian mạng. Độ khó của đề thi được xây dựng phù hợp với mặt bằng năng lực chung của các đội, vừa đảm bảo tính sàng lọc chuyên môn, vừa tạo điều kiện cho tất cả các đội thể hiện hết khả năng nghiên cứu, tư duy và phản ứng kỹ thuật của đội mình.

Cùng diễn ra từ 8h đến 16h ngày 15/11, 76 đội sinh viên đến Nhật Bản và 8 nước ASEAN đã tranh tài theo 2 bảng A, B với nội dung và hình thức khác nhau, thể hiện sự đa dạng về kỹ năng chuyên môn và chiến lược thi đấu.

Ngay sau khi cổng hạ tầng kỹ thuật của cuộc thi được mở, các đội lập tức vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết đoán và kỷ luật. Chỉ sau 15 phút, thử thách đầu tiên đã được chinh phục. Đây là một minh chứng rõ nét cho tốc độ, độ nhạy bén và khả năng thích ứng nhanh của các bạn sinh viên trong môi trường tác chiến mạng cơ động rất cao. Hình thức thi “Tấn công – Phòng thủ” đã thực sự thổi bùng không khí cạnh tranh sôi nổi, kịch tính liên tục từ đầu đến cuối.

“Trong suốt 88 hiệp thi đấu liên tiếp kéo dài suốt 8 tiếng, bảng xếp hạng liên tục thay đổi, các đội cạnh tranh sát nút từng điểm số. Khoảnh khắc dẫn đầu chỉ mang tính tạm thời, và sự bám đuổi quyết liệt của các đội đã khiến cuộc thi trở thành một “trận chiến” công nghệ đúng nghĩa – thể hiện bản lĩnh, kỹ năng phân tích, khả năng phối hợp nhóm và tinh thần chịu đựng áp lực cao”, đại diện Ban tổ chức thông tin.

Khép lại sau một ngày tranh tài căng thẳng, quyết liệt nhưng cũng vô cùng hào hứng và đầy trí tuệ, kết quả chung cuộc của “Sinh viên An ninh mạng 2025” ở cả 2 bảng A và B đã được công bố.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và Phó Chủ tịch NCA, Cục trưởng Cục A05 Lê Xuân Minh trao giải Nhất bảng A cho đội sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Với việc đạt 6.700 điểm, nhiều hơn 600 điểm so với đội có tổng điểm cao thứ 2 đến từ Nhật Bản, đội “PTIT.CBS” gồm 4 sinh viên Chử Đức Anh, Nguyễn Văn Long, Đào Xuân Mạnh và Nguyễn Giang Nam của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất bảng A. Hai đội “TPC1” (Đại học Tsukuba – Nhật Bản), “HCMUS-Bingsu” (Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM) cùng đạt giải Nhì.

Trong khi đó, giải Nhất bảng B thuộc về đội sinh viên “UIT-Reze” của Đại học CNTT – Đại học Quốc gia TPHCM. Chủ nhân của 2 giải Nhì ở bảng thi này là các đội “KMA.0xG4ng” đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã và “PTIT.0verflow” đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Lực lượng góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia trong tương lai

Trong phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025”, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Chủ tịch NCA, Cục trưởng Cục A05 nhận xét: Kết quả cuối cùng của cuộc thi cho thấy mặt bằng kỹ năng giữa các đội là rất đồng đều.

Quan trọng hơn, nó phản ánh tiềm năng rất lớn của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng – một lĩnh vực mũi nhọn, có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời đại số. Mỗi sinh viên tham gia vòng Chung khảo cho dù đạt thứ hạng nào, cũng đã góp phần khẳng định năng lực trí tuệ và tinh thần tiến bộ của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng khu vực và thế giới.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Chủ tịch NCA, Cục trưởng Cục A05 phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2025".

Chúc mừng các đội thi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và chứng minh tinh thần học tập nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp cùng ý chí vượt khó đáng trân trọng, ông Lê Xuân Minh chia sẻ: “Mong rằng khi trở lại giảng đường, các bạn sinh viên sẽ giữ vững tinh thần đó, tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu và sáng tạo.

Chúng tôi tin tưởng rằng, trong tương lai không xa, các bạn sẽ trở thành những chuyên gia an ninh mạng vững vàng, góp phần bảo vệ không gian số, chủ quyền số quốc gia, đồng thời sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm giữ gìn an ninh mạng cấp quốc gia và thế giới, đúng với tinh thần “Công ước Hà Nội” - biểu tượng của hợp tác quốc tế trong bảo vệ hòa bình và an ninh mạng toàn cầu”.

Chủ tịch Công ty VSEC Trương Đức Lượng nhận định, tại Việt Nam, an ninh mạng đã trở thành một trụ cột quan trọng và nhân lực an ninh mạng là điều không thể thiếu trong công cuộc chuyển đổi số.

Ở góc độ của một đơn vị đồng hành với cuộc thi, Chủ tịch Công ty VSEC Trương Đức Lượng nhấn mạnh: Tại Việt Nam, an ninh mạng đã trở thành một trụ cột quan trọng và nhân lực an ninh mạng là điều không thể thiếu trong công cuộc chuyển đổi số. Hiện nay mỗi năm Việt Nam thiếu khoảng vài chục ngàn kỹ sư an ninh mạng. Cho nên, những cuộc thi như “Sinh viên An ninh mạng” rất có giá trị thực tế, bởi nó góp phần tạo ra cho Việt Nam nhiều chuyên gia an ninh mạng.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, Tiến sĩ Lại Minh Tuấn, Trưởng đoàn thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” của Học viện Kỹ thuật Mật mã chia sẻ: Cuộc thi, nhất vòng Chung khảo được tổ chức theo hình thức “Tấn công - Phòng thủ” tạo cơ hội cho sinh viên được cọ xát với những tình huống sát thực tế của chuyên gia an ninh mạng, qua đó rèn luyện tư duy tấn công - phòng vệ và kỹ năng xử lý sự cố.

“Hình thức thi mang tính thực chiến này không chỉ tạo động lực học tập, thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu, hình thành lực lượng nòng cốt tham gia các phòng thí nghiệm và dự án an toàn thông tin, mà còn là kênh phát hiện, bồi dưỡng nhân tài. Kết quả cuộc thi cũng hỗ trợ các cơ sở đào tạo, trong đó có Học viện Kỹ thuật Mật mã điều chỉnh chương trình giảng dạy ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn của ngành”, Tiến sĩ Lại Minh Tuấn cho hay.