Kế thừa, tiếp nối cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA chủ trì tổ chức liên tục qua 17 năm, cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” lần đầu được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 tổ chức, được ghi nhận đã có bước phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng chuyên môn.

Theo thống kê, ở vòng Chung khảo “Sinh viên An ninh mạng 2025” diễn ra mới đây, trong 76 đội sinh viên đua tài ở 2 bảng A, B, bên cạnh 52 đội sinh viên Việt Nam, còn có 21 đội đến từ 7 nước ASEAN khác và Nhật Bản. Với độ khó của đề thi cùng thể thức thi “Tấn công – Phòng thủ” gần với thực tế công việc của chuyên gia an ninh mạng, các đội sinh viên cả trong nước và quốc tế đã có cơ hội thể hiện hết khả năng nghiên cứu, tư duy và phản ứng kỹ thuật.

Tiến sĩ Joshua James, Điều phối chống tội phạm mạng của UNODC khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương cho rằng, cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng" đánh dấu sự hội tụ mạnh mẽ của tài năng, đổi mới và tinh thần hợp tác.

Trao đổi tại sự kiện Ngày hội Sinh viên và Chung khảo “Sinh viên An ninh mạng 2025”, Tiến sĩ Joshua James, Điều phối chống tội phạm mạng, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương nhận xét: Cuộc thi đánh dấu sự hội tụ mạnh mẽ của tài năng, đổi mới và tinh thần hợp tác. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một nền tảng để nâng cao nhận thức, xây dựng kỹ năng và khám phá thế hệ các nhà lãnh đạo an ninh mạng kế cận. Sự kiện này cũng tôn vinh vai trò ngày càng to lớn của Việt Nam trong việc định hình bối cảnh an ninh mạng toàn cầu.

Cũng theo Tiến sĩ Joshua James, đam mê và sự kiên trì của các bạn sinh viên chính là nền tảng của một xã hội kỹ thuật số kiên cường, và việc đồng hành, tổ chức các cuộc thi như Sinh viên An ninh mạng là hoạt động đầu tư vào tương lai của an ninh mạng.

Ở góc độ của đơn vị chủ trì tổ chức, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của NCA, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: Lĩnh vực an ninh mạng đang được nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhận được sự quan tâm lớn từ toàn xã hội. An ninh mạng đã trở thành một nghề nghiệp đầy tiềm năng và triển vọng cho thế hệ trẻ. Và cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng” được tổ chức với mong muốn truyền cảm hứng đến tất cả sinh viên – không chỉ trong thời gian dự thi, mà còn trong suốt quãng đời sinh viên cũng như cả hành trình sự nghiệp sau này.

Nói về vai trò của cuộc thi, chuyên gia Vũ Ngọc Sơn chia sẻ: “Sinh viên An ninh mạng lúc nào cũng là nguồn động lực, sự cổ vũ rất lớn với thế hệ trẻ Việt Nam - Những chủ nhân tương lai của ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng rằng các bạn sinh viên sẽ luôn giữ được tinh thần của những chiến binh trên không gian mạng, sớm trở thành những chuyên gia an ninh mạng chuyên nghiệp để góp phần bảo vệ chủ quyền số của quốc gia”.

Đại diện cho các trường đại học có đội tham gia Chung khảo “Sinh viên An ninh mạng 2025”, Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước, song đồng thời cũng đặt ra những thách thức về an toàn thông tin, an ninh mạng. Một hệ thống công nghệ hiện đại dù tiên tiến đến đâu cũng không thể vận hành bền vững nếu thiếu đi những con người có tri thức, có bản lĩnh và có đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh.

“Trong bối cảnh đó, việc đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao về an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với định hướng chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số và phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam”, Giáo sư Vũ Văn Yêm nêu quan điểm.

Giáo sư Vũ Văn Yêm mong muốn sau cuộc thi, các bạn sinh viên vẫn giữ lửa đam mê, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời và đặc biệt là ý thức trách nhiệm với xã hội, đất nước

Đánh giá cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” là một sân chơi học thuật chuyên nghiệp, ý nghĩa và đầy cảm hứng cho các bạn trẻ, Giáo sư Vũ Văn Yêm phân tích: Tham gia cuộc thi, các bạn sinh viên không chỉ thử thách năng lực kỹ thuật mà còn rèn luyện tinh thần làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt với các tình huống thực tế.

“Tôi mong rằng, dù sau cuộc thi, các bạn trẻ vẫn tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời và đặc biệt là ý thức trách nhiệm với xã hội, đất nước. Bởi bảo vệ không gian mạng hôm nay cũng chính là góp phần bảo vệ Tổ quốc trong thời đại số. Các bạn sinh viên hãy luôn giữ vững tinh thần học để làm, làm để cống hiến, cống hiến để dẫn đầu”, Giáo sư Vũ Văn Yêm nhắn nhủ với các bạn trẻ.