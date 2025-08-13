Cụ thể, từ ngày 1-7/9/2025, 2.900 chủ thẻ tín dụng Sacombank đầu tiên chi tiêu từ 1 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 290.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội nhận ưu đãi hoàn tiền đến 2,9 triệu đồng khi phát sinh giao dịch từ 8 triệu đồng trong ngày 2/9. Chương trình áp dụng cho tất cả các dòng thẻ tín dụng Sacombank, không bao gồm thẻ phụ và mỗi khách hàng được nhận ưu đãi một lần trong mỗi chương trình.

Trên nền tảng số, từ nay đến 7/9/2025, Sacombank mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng có thể được giảm giá lên đến 290.000 đồng khi đặt vé máy bay/tàu/xe/xem phim, khách sạn hoặc mua sắm trực tuyến qua ứng dụng Sacombank Pay, tùy theo giá trị đơn hàng và khung giờ ưu đãi cố định. Tổng mức giảm dành cho mỗi khách hàng xuyên suốt chương trình có thể lên đến hơn 1,5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của Sacombank nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng hiện đại, đồng thời phổ biến thói quen thanh toán số rộng khắp.

Chương trình ưu đãi mừng Quốc khánh 2/9 là một phần trong định hướng đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính linh hoạt, hiện đại và thiết thực. Sacombank cam kết tiếp tục đổi mới để trở thành ngân hàng thân thiện với người dùng số, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người đang và sẽ tạo nên hành trình mới của đất nước.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, liên hệ hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/khuyen-mai/khcn/chuong-trinh-uu-dai/quoc-khanh-rang-ngoi-sang-bung-uu-dai.html

Thế Định