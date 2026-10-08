Với sự đầu tư lớn cho đường sắt hiện nay sẽ mở ra nhu cầu lớn về nguồn lực kỹ thuật cho kỹ sư Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn ngay tại thị trường trong nước.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư trọng điểm cho hạ tầng đường sắt, với nhiều dự án quy mô lớn được thúc đẩy, chuẩn bị và triển khai ở cả cấp quốc gia và đô thị.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350 km/h đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư với khoảng 363 km tuyến chính, tổng mức đầu tư sơ bộ 289.339 tỷ đồng.

Song song đó, các cơ chế, chính sách đặc thù đã được thông qua để thúc đẩy mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM trong giai đoạn tới.

Quy mô đầu tư này mở ra nhu cầu lớn về nguồn lực kỹ thuật cho các công việc thiết kế, phối hợp và triển khai dự án đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp và kỹ sư Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn ngay tại thị trường trong nước.

Trong bối cảnh đó, từ ngày 8-10/10, diễn ra Triển lãm và Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam - VRT&CON' 2026.

CEO Pontech Lê Đăng Khoa (áo vest) giới thiệu tới các đối tác tại triển lãm. Ảnh: Hà Anh

Với định hướng trở thành diễn đàn chuyên ngành có quy mô và chất lượng quốc tế, VRT&CON' 2026 kỳ vọng góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, nâng cao năng lực nội địa hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thông qua việc quy tụ các bên liên quan trong toàn bộ hệ sinh thái đường sắt, triển lãm hướng tới mục tiêu đồng hành cùng quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn mới.

Triển lãm quy tụ hơn 100 tổ chức, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước và quốc tế với gần 200 gian hàng trên diện tích khoảng 10.000 m².

Tham gia sự kiện, Công ty Cổ phần Pontech (Pontech) giới thiệu năng lực tư vấn thiết kế kết cấu chuyên sâu cho đường sắt và hạ tầng.

Được thành lập tại TPHCM năm 2016, Pontech hiện sở hữu hơn 70 kỹ sư và chuyên gia tại Việt Nam và Pháp, đã tham gia hơn 150 dự án trong nước lẫn quốc tế.

Thông qua triển lãm, Pontech kỳ vọng vận dụng linh hoạt những năng lực chuyên môn, chuẩn mực chất lượng và kinh nghiệm thực tế đã tích lũy vào các dự án tại Việt Nam.

Đây cũng là dịp để đơn vị chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn quốc tế, đồng thời trao đổi về năng lực và mức độ sẵn sàng của nguồn lực kỹ thuật trong nước trước giai đoạn phát triển mới của ngành đường sắt.