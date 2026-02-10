Không chỉ là một nguyên liệu đính kèm trong những ly trà sữa Đường Đen quen thuộc, Đường Đen đang được Hestia định nghĩa lại bằng sản phẩm Syrup Đường Đen tiện lợi. Nhằm lan tỏa tinh thần này, Hestia Việt Nam mở ra sân chơi cho mọi đối tượng, từ Barista chuyên nghiệp hay chủ quán tìm kiếm công thức mới đến những người yêu bếp muốn khẳng định dấu ấn cá nhân.

Để tham gia, thí sinh cần quay video pha chế món ăn hoặc đồ uống từ Syrup Đường Đen Hestia theo phong cách riêng và đăng tải lên TikTok. Mỗi tác phẩm sẽ là một câu chuyện lan tỏa cảm hứng sáng tạo đến cộng đồng F&B.

Bên cạnh một sân chơi cởi mở, Hestia Việt Nam còn mang đến hệ thống giải thưởng giá trị nhằm tôn vinh mọi nỗ lực của thí sinh.

Giá trị giải thưởng:

Lưu ý: Đối với các giải thưởng bằng vàng, giá trị sẽ được quy đổi thành tiền mặt theo tỷ giá tại thời điểm công bố.

Sức hút của cuộc thi được khẳng định mạnh mẽ dựa trên sự thành công của ba mùa giải trước đó: “Cuộc thi pha chế cùng syrup Gạo Rang Hestia”, “Cuộc thi pha chế cùng syrup Cóc Vàng Hestia”, “Cuộc thi pha chế cùng syrup Chôm Chôm Hestia”. Chuỗi sự kiện đã tạo nên làn sóng sáng tạo bùng nổ, thu hút những gương mặt nổi bật như Viên Vibi, Bếp Nhà Linh, Hà Cooking,.. cùng đông đảo chuyên gia và chủ quán pha chế trên toàn quốc.

Minh chứng rõ nhất cho sự thành công của mùa giải trước là sự lên ngôi đầy thuyết phục của hai Quán quân:

- Lạc Tử Quân thắng hạng mục Công thức thiết thực cùng món Trà Lựu Chôm Chôm trị giá 2 chỉ vàng.

- TuLu Clothing đạt giải Nhất Video Sáng tạo với món Mousse Chôm Chôm trị giá 1 chỉ vàng.

Cách thức tham gia cuộc thi

- Bước 1: Dùng syrup Đường Đen Hestia kết hợp với các nguyên liệu bất kỳ, sáng tạo nên món nước hoặc món ăn theo bí quyết của riêng bạn

- Bước 2: Đăng video tham dự cuộc thi trên nền tảng TikTok Việt Nam (có hình ảnh chai syrup Đường Đen Hestia xuất hiện tối thiểu 5s trên video) và Chèn hashtag #phachecungsyrupDuongDenHestia #syrupDuongDenHestia #Hestia

- Bước 3: Gửi link video vào tin nhắn cho Fanpage Hestia Việt Nam để BTC dễ dàng theo dõi và không bỏ sót bài thi của bạn. Đặc biệt: Sau khi Hestia xác nhận video hợp lệ, bạn sẽ được hoàn tiền 100% cho sản phẩm syrup đã mua, bạn chỉ cần thanh toán phí ship.

Điều kiện của bài đăng hợp lệ

Để bài dự thi được tính điểm, người tham gia cần lưu ý:

- Thí sinh được tự do sáng tạo kịch bản và công thức pha chế món nước hoặc món ăn.

- Video dự thi phải được đăng ở chế độ công khai trên nền tảng TikTok.

- Video hợp lệ là video có đầy đủ hashtag #phachecungsyrupDuongDenHestia #syrupDuongDenHestia #Hestia, có hình ảnh chai syrup Đường Đen Hestia xuất hiện tối thiểu 5s, có hoạt động pha chế món nước hoặc món ăn từ syrup Đường Đen Hestia.

- Không giới hạn số lượng video dự thi của người tham gia, mỗi người có thể đăng nhiều hơn 1 video dự thi.

- BTC được phép dùng video dự thi để quảng bá cuộc thi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

- BTC không trao giải cho các video phát hiện gian lận.

- Mọi quyết định cuối cùng thuộc về BTC.

Thời gian diễn ra từ 06/01/2026 đến hết ngày 03/03/2026, kết quả được công bố vào ngày 11/03/2026 tại Fanpage Hestia Việt Nam.

Cuộc thi “Pha chế cùng Syrup Đường Đen Hestia” đã chính thức khởi động, mở ra cơ hội cho tất cả những ai yêu thích sáng tạo. Đừng bỏ lỡ dịp biến ý tưởng thành hiện thực và chinh phục những giải thưởng giá trị từ Hestia Việt Nam. Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật tại fanpage chính thức: https://www.facebook.com/hestiasyrup/

(Nguồn: Công ty TNHH Nguyễn Gia Long)