Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, VKSND tối cao đã khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, thu gọn đầu mối, tổ chức VKSND từ 4 cấp thành 3 cấp (tối cao, tỉnh, khu vực), lựa chọn và bố trí lãnh đạo, quản lý VKSND các cấp.

Toàn ngành đã giảm 907 đơn vị quản lý và 2.357 vị trí lãnh đạo, quản lý (907 cấp trưởng và 1.450 cấp phó).

Để tiếp tục bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng kiểm sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, VKSND tối cao quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành: “Ngành Kiểm sát nhân dân - nơi công lý được thực thi, pháp luật được thượng tôn và lòng dân được củng cố - là một trong những trụ cột bảo vệ công lý trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Phạm Thắng

VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, bảo đảm công tố chủ động hơn và gắn công tố với hoạt động điều tra.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự phải dựa trên chứng cứ hợp pháp, đầy đủ, khách quan; nâng cao năng lực tranh tụng, bản lĩnh, kỹ năng và tính thuyết phục của kiểm sát viên.

Ông Tiến nhấn mạnh việc thực hiện nhất quán chủ trương xử lý tội phạm nghiêm minh nhưng nhân văn, hướng thiện, không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính và ngược lại. Cơ quan điều tra VKSND tối cao cần được tăng cường năng lực vững mạnh, toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần bảo đảm sự liêm chính của các cơ quan tư pháp.

Đội ngũ cán bộ kiểm sát cần vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông pháp luật, giỏi nghiệp vụ, có dũng khí và bản lĩnh nghề nghiệp.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho biết ngành Kiểm sát đề cao kỷ luật, kỷ cương, xây dựng và lan tỏa "văn hóa Kiểm sát", thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát là phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

KHÔNG ĐỂ XẢY RA ÁN OAN, KHÔNG BỎ LỌT TỘI PHẠM

Ông Nguyễn Huy Tiến nêu rõ năm 2026, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt mô hình VKSND 3 cấp, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục chú trọng lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; có kế hoạch bố trí người đứng đầu Viện kiểm sát không phải là người địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Viện KSND tối cao tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2025). Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Viện KSND tối cao cho biết ngành sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, bảo đảm đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại. Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp bên trong tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực và bảo đảm VKSND khu vực thực hiện tốt thẩm quyền mới...

Cán bộ Kiểm sát phải đề cao trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức công vụ, có bản lĩnh bảo vệ công lý, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.

Ông Tiến cũng nêu về việc xây dựng và thực hiện quy định thu hút và trọng dụng nhân tài; phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Ngành sẽ thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường công tác phòng ngừa và bảo vệ lợi ích công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Viện trưởng KSND tối cao cho biết thêm.

Ngành Kiểm sát xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong giải quyết án hình sự là công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là đối với công an cấp xã. Ngành cũng tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 4S - “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính và ngược lại; ưu tiên biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính khắc phục hậu quả trước khi xử lý hình sự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, ngành chú trọng công tác kiến nghị, phòng ngừa tội phạm ở các lĩnh vực; trong phân loại, xử lý hình sự phải bảo đảm cả yếu tố chính trị - pháp luật - nghiệp vụ; kiên quyết loại trừ biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm hoặc áp dụng pháp luật đơn thuần.

Ngành Kiểm sát phối hợp xử lý nghiêm các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống. Ngành cũng sẽ phối hợp với cơ quan điều tra rà soát, giải quyết án tạm đình chỉ, kịp thời phục hồi giải quyết khi căn cứ tạm đình chỉ không còn.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và các đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân dự Đại hội 14. Ảnh: TTXVN

Cơ quan điều tra VKSND tối cao được tăng cường năng lực vững mạnh, toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại. Đội ngũ điều tra viên cần được tuyển chọn, đào tạo nâng cao trình độ về nghiệp vụ điều tra tội phạm và điều tra thu thập dữ liệu điện tử.

Ông Nguyễn Huy Tiến khẳng định toàn ngành Kiểm sát nhân dân xác định nhiệm vụ bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công và công tác kiểm sát dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm đột phá.

Ngành cũng đổi mới công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo yêu cầu 4T - “tận tâm, tinh thông, thực chất, thuyết phục”; xây dựng kế hoạch kiểm sát chuyên đề, tập trung những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm hoặc được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị và tiến hành phúc tra các kiến nghị đã ban hành.