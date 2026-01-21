Sáng nay, Đại hội 14 của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện đại hội, dưới sự điều hành của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Trình bày tham luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước bối cảnh mới, song hành với những cơ hội chưa từng có là những thách thức to lớn hơn rất nhiều, đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thể chế phải được thực sự chuyển đổi từ trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp với phương châm thể chế cần thực sự vượt trước, mở đường, kiến tạo phát triển...

Nhiệm vụ tiếp theo là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, năng lượng tái tạo…

Phó Thủ tướng đề cập việc đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm giải trình.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” một cách thực chất và hiệu quả nhất. Đồng thời cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và chiến lược; chú trọng thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm, xây dựng văn hóa liêm chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy văn hóa công vụ và hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế

Theo Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Về cơ sở thực tiễn để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, ông cho rằng trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này.

Các đại biểu dự phiên họp sáng nay. Ảnh: TTXVN

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn tới như: đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh và bền vững cả trong trước mắt và dài hạn, tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng...

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, các giải pháp nêu trên phải được thực hiện đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Song song với đó là tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích, phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế.